L’été uruguayen est de profiter des plages et de passer du temps au soleil; Montevideo, avec une promenade côtière qui s’étend de bout en bout de la ville, rassemble des milliers de personnes qui se baignent dans ses eaux ou tout simplement s’asseoir pour boire du maté chaque week-end.

Le 2 février, tout cela change et l’accent est déjà mis sur la mer et sur une déesse vénérée par différentes religions d’origine africaine et qui, en Uruguay, compte un grand nombre de fidèles.