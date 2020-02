Le deuxième vice-président et ministre des Affaires sociales et de l’Agenda 2030, Pablo Iglesias, fera partie de la Commission déléguée du gouvernement pour les affaires de renseignement, l’organe qui supervise et réglemente le travail du Centre national de renseignement (CNI).

Selon le journal El Mundo et ils ont confirmé des sources du gouvernement Efe et de Podemos, le vice-président occupera un poste à la commission dès mardi prochain, date à laquelle sa composition sera approuvée.