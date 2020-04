Iglesias: Nous nous efforçons de faire du revenu de base une réalité dès que possible | Économie

Le deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, a annoncé lundi que le gouvernement s’emploie à faire du revenu de base une réalité “dès que possible” et a garanti que dans cette crise “personne ne sera laissé pour compte”.

“Il est essentiel de travailler pour qu’il y ait un revenu vital minimum qui ne laisse personne sur le carreau”, a déclaré Iglesias dans une interview à TVE, où il a expliqué que la vice-présidence pour les droits sociaux qu’il dirige et le ministère du Travail et de l’Économie sociale et celui de l’inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, afin que le revenu de base soit opérationnel “dès que possible”.