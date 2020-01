Iglesias soutient et assume la proposition de Delgado en tant que procureur général | La politique

Le deuxième vice-président du gouvernement et ministre des droits sociaux et de l’Agenda 2030, Pablo Iglesias, a approuvé et assumé comme sien la proposition de l’ancien ministre de la justice Dolores Delgado en tant que procureur général de l’État, et a été convaincu qu’il agira avec “autonomie”. “.

Dans une interview à Antena 3, Iglesias a demandé “la prudence” à ceux qui la critiquent et a ajouté que, s’il y a quelque chose d’inesthétique, ce n’est pas à son avis la proposition de Pedro Sánchez, mais que “la droite, qui a tenté de manipuler les procureurs … susciter des critiques contre le gouvernement. “