Coronavirus d’infidélité: il a appris le pire au moment le plus tragique. Lisa a découvert quelque chose qui a causé le chaos dans son mariage, et elle l’a appris au milieu de l’histoire. Comment vivez-vous en isolement avec la personne qui vous a le plus blessé?

Lisa a 37 ans et vit au Nebraska. Il a accepté une interview avec The Cut. Il vit un double cauchemar, celui de l’isolement forcé par COVID-19 et celui de ce qu’il vient de découvrir.

Elle dit qu’elle travaille à domicile avec son bébé de 16 mois et son mari avec qui elle est mariée depuis 6 ans.

Mais, il y a deux semaines, elle a appris qu’il avait eu plusieurs romances loin de chez lui l’année dernière … et la dernière et la plus récente était avec l’un de ses amis.

Imaginez à quel point l’affaire est terrible. Elle est dévastée, elle lui fait confiance en tout … Je voudrais mettre sa valise dans la rue et lui donner des coups de pied dans le dos pour son infidélité … mais elle ne peut pas parce que nous sommes en quarantaine.

Totalement surréaliste!

Lisa dit que devoir vivre dans le même petit espace avec quelqu’un qui lui a manqué de respect et lui a menti comme ça est … insupportable.

“Je suis furieuse et extrêmement déçue de l’homme que j’aime”, explique Lisa. «Ça me brise de penser à vouloir l’embrasser bonne nuit, parce que j’en ai besoin, mais je ne peux pas parce que je sais ce qu’il a fait. Ce n’est pas un espace facile à vivre. »

Et comment cette femme parvient-elle à endurer une situation aussi stressante alors que le monde est déjà fou?

Lisa dit que la première nuit après l’avoir affronté, elle est allée à l’hôtel. Mais il est revenu et est resté sur le canapé pour dormir, cachant tout ce qui pourrait faire comprendre au bébé ce qui se passe.

Bien sûr, plusieurs fois par jour, les choses deviennent si tendues qu’il pense à lui demander de partir … mais ensuite, il réfléchit de manière réaliste et se rend compte qu’ils ne peuvent pas se permettre un tel luxe.

En réalité, et comme presque le reste de l’humanité, ils ne peuvent rien se permettre. Cela implique des programmes financiers, professionnels et de soins aux bébés.

Il n’y a aucune fuite mentale ou émotionnelle pour Lisa.

Ils travaillent tous les deux à domicile et ne sont séparés que de quelques centimètres. Et le tout avec un bébé de 16 mois exigeant exigeant ce qu’il veut ou ce dont il a besoin.

Et que font-ils de l’éléphant blanc dont ils doivent parler? Mettent-ils l’infidélité sous le tapis?

Non. Pendant la journée, ils ne le mentionnent pas. Ils aident les parents, les colocataires. Mais lorsque le bébé dort la nuit, il en parle du mieux qu’il peut.

Lisa est très équilibrée, elle peut donc “vivre dans le même espace avec lui sans tenir de couteau”, dit-elle.

Et qu’est-ce qui manque le plus à Lisa alors qu’elle est confinée à la personne qu’elle a le plus aimée et qui lui a fait le plus mal?

Voyez vos amis en personne. Pour pouvoir leur dire ce qui se passe et ressentir leurs caresses, leurs câlins et leur confort. Pouvoir le critiquer et le crucifier devant une tasse de café ou un verre de vin, comme le font de bons amis.

“Nous ne pouvons même pas sortir boire un verre pour parler du m … il l’a fait.” – Lisa, 37 ans, Nebraska

“Cela me tue. Et ça ne fait que commencer », souffre Lisa.