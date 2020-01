Il a couru et a tué un homme à la sortie d’une piste de bowling au Congrès: il a garé la voiture et a voulu s’échapper dans un taxi

Un garçon de 32 ans est décédé ce matin après avoir été violemment heurté par une voiture Peugeot 206 grise qui roulait le long de l’avenue Rivadavia en 1900, à moins d’un pâté de maisons du Congrès national. Comme l’a confirmé le chef de la SAME, Alberto Crescenti, la victime est décédée immédiatement après avoir subi un “impact important”. À leur tour, des sources policières ont déclaré Infobae que le conducteur du véhicule et son compagnon – une femme de 20 ans – voulaient s’échapper mais ont été arrêtés.

Tout s’est passé peu avant 6 heures du matin lorsque le jeune homme, alcoolique, a quitté le bowling “Peña Norteña” et a traversé l’avenue au milieu de la route et au feu vert. Cependant, certains de ceux qui ont observé la séquence soutiennent que le véhicule a été entouré d’un feu rouge. C’est pourquoi l’analyse des caméras de sécurité en place sera essentielle. “Le corps était sur l’asphalte. Le MÊME n’a pu que vérifier la mort», A déclaré Crescenti.

Selon les sources consultées par ce moyen, quelques secondes après avoir frappé la victime, le conducteur – environ 45 ans – a garé la voiture dans le coin de Rivadavia et Ayacucho et a tenté de s’échapper avec son compagnon à bord d’un taxi. De même, on a appris que la Peugeot qu’il conduisait a des amendes impayées qui s’élèvent à près de 115 000 pesos. La plupart des excès de vitesse.

L’action rapide d’un officier de police de la ville a empêché le conducteur et la femme qui l’accompagnait de s’échapper et les ont arrêtés. Au fil du temps, l’homme qu’il conduisait était apparemment ivre. L’affaire a été confiée au tribunal pénal et correctionnel n ° 56 par le juge Alejandro Adrián Litvack, et le Secrétariat n ° 56 du Dr Torres.