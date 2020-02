Il a découvert l’infidélité GPS et s’est vengé!, Par Mario Guevara

Chronique: Il a découvert l’infidélité GPS et s’est vengé du Mexicain! Une Mexicaine a découvert que son mari était infidèle et l’a punie là où cela lui faisait le plus mal. Il a tout planifié avec soin et, quand il en était sûr, il s’est vengé!

Miriam attendait de célébrer la Saint-Valentin avec son mari, mais il ne semblait pas très disposé. Il était toujours occupé et quelque peu distant.

“Amour, je ne peux pas déjeuner avec toi aujourd’hui, mais nous célébrons la nuit, je te le promets”, a-t-il dit à l’heure du petit déjeuner.

Miriam, dos à lui, servant du café dans une tasse, ferma les yeux et déglutit avec colère.

«Vraiment, ma chère? N’allons-nous pas célébrer un peu? »A-t-il dit, en gardant son amertume au plus profond de son âme.

“Non, sérieusement, j’ai beaucoup de travail au bureau aujourd’hui, impossible de partir.” Il la regarda de côté pour vérifier sa réaction.

Elle soupira. “D’accord, je vais vous laisser une boîte à lunch avec quelque chose pour que vous puissiez manger vite au travail.”

Il sourit. Ses yeux brillaient d’émotion, il lui manquait de se frotter les mains, mais cela aurait été trop.

Miriam a doucement préparé la boîte à lunch et l’a apportée à la voiture pendant qu’il finissait de se brosser les dents et de parfumer. Il ne s’est pas tellement parfumé pour être avec elle!

Et il y a des mois, il était plus beau … quand il partait. Parce qu’à la maison, ce n’était que des chaussons et de la bière en conserve. Même le visage n’a pas été lavé pour saluer le matin!

Sans parler de la routine sexuelle. Il y a quelques semaines, elle s’était préparée à le séduire, à mettre de la lingerie érotique, à préparer des boissons et à jeter un foulard autour de ses épaules. J’ai dû le tuer de désir!

Mais il la regarda, ouvrit les yeux et baissa la mâchoire.

“Hé,” dit-il, “tu vas attraper un rhume et ensuite nous devons aller chez le médecin.”

Elle s’approcha en avalant l’humiliation. Tous sourires et chuchotements. “Viens, macho, tu verras que je n’ai pas froid.”

Mais il s’est glissé dans la salle de bain, comme toujours, et n’est sorti que pour dire qu’il était cassé!

Alors … Miriam est allée au plan B.

Et il a décidé d’attraper son “machote” dans tout ce qu’il faisait.

Revenons à la boîte à lunch.

Miriam a laissé la boîte à lunch de son mari dans la voiture, mais elle a également laissé un téléphone portable avec le GPS allumé.

De cette façon, elle allait savoir, vraiment, où allait son mari, s’il lui mentait, et elle pourrait l’affronter.

Il a attendu, attendu et attendu.

Il a regardé le GPS toute la matinée.

Mais il n’a pas quitté le garage.

Jusqu’à ce que, à l’heure du déjeuner, la chose bouge. Peut-être qu’il allait chez un rastaurant là-bas, peut-être qu’il avait honte de sortir sa boîte à lunch.

Mais le signal GPS s’éloignait de plus en plus du bureau de son mari. Arrivé au nord de Culiacán, il s’arrêta et ne recommença plus.

Miriam sentit la colère monter dans sa poitrine. Il n’y avait pas de restaurant à cet endroit, ce qu’il y avait était … un motel!

Il a donc décidé de prendre des mesures à ce sujet.