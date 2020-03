Il a éludé un contrôle de la circulation et a été arrêté après une poursuite à grande vitesse dans cinq quartiers de Buenos Aires

Un homme éludé l’un des contrôles ordonné par le gouvernement de la ville de Buenos Aires dans le cadre des mesures préparées au niveau national pour ralentir la propagation du coronavirus et Il a été arrêté après une poursuite policière vertigineuse dans cinq quartiers de la capitale fédérale.

L’événement s’est produit ce jeudi à un contrôle de police situé à l’intersection des rues Beiro et avenue San Martin, dans le quartier de Buenos Aires de Agronomie, quand un homme à bord d’un van Fiat qubo gris Il a décidé de ne pas freiner, d’esquiver la position et de s’enfuir à toute vitesse pour éviter d’être contrôlé.

De cette façon, les troupes qui étaient sur place Ils ont commencé à le pourchasser à moto dans différentes rues des quartiers de Paternal, Chacarita, Coghlan, Belgrano et Villa Urquiza pendant environ 15 minutes.

Comme l’homme n’a pas obéi aux ordres de la force, d’autres agents se sont joints à la persécution et ont organisé une opération de culasse qui a finalement s’est retrouvé à la rue Roosevelt au 4700, où ils ont réussi à ralentir leur marche.

L’homme, selon des sources policières, il avait en sa possession un permis de conduire. Cependant, le procureur Maximilian Vence, titulaire du Bureau du procureur n ° 8, qui était en charge de la cause, ordonné son arrestation et le détournement de la voiture.

Le cas d’hier était similaire à celui qui arrivé mardi à San Juan, lorsque María del Valle Cantoni, une femme de 35 ans de San Juan, a été arrêtée dans la capitale provinciale après avoir affirmé qu’elle avait un coronavirus après avoir échappé à un contrôle de police.

Vers huit heures et demie du soir, Cantoni conduisait sa voiture de marque Renault Avenue Libertador, près du Patio Alvear, lorsque Un mobile de la police qui surveillait le respect de l’isolement social, préventif et obligatoire lui a ordonné d’arrêter la marche.

La femme a ignoré l’ordre, a échappé au contrôle et s’est enfuie. Après une brève poursuite, elle a été interceptée sur cette même avenue entre Las Heras et les rues d’Espagne. Une fois interceptée, Cantoni a assuré qu’elle avait COVID-19, les autorités ont donc activé le protocole d’urgence pour vérifier si elle avait été infectée par le virus. Des professionnels de la santé sont venus sur place, l’ont examinée et ont finalement exclu qu’elle souffrait de coronavirus car elle ne présentait aucun symptôme.

Après l’analyse, les forces de sécurité ils ont appréhendé Cantoni pour avoir violé les dispositions du décret présidentiel dans le cadre de la campagne de prévention contre la propagation du coronavirus.

Dans le cadre de l’urgence sanitaire et épidémiologique décrétée dans le pays, le gouvernement de Buenos Aires a décidé resserrer les mécanismes de contrôle et de respect de l’isolement social, préventif et obligatoire. De cette manière fermé 59 de ses 110 accès, activé uniquement en cas d’urgence corroborable, et laissé uniquement 13 entrées ouvertes pour les voitures particulières et les transports publics, en plus de 26 ponts piétonniers. Il a également mis en place une centaine de contrôles dans toute la ville.

Depuis le vendredi 20 mars, date de la mise en quarantaine obligatoire, au total, 1 079 personnes n’ont pas respecté la mesure à Buenos Aires, dont 234 ont été arrêtées et 845 ont été retardées, notifié ou transféré à votre domicile. En outre, 55 véhicules ont été détournés.

Jusqu’à mercredi, entre-temps, les forces fédérales ont notifié 138 793 personnes au total et arrêté 4 828. Ils ont également contrôlé plus de 167 000 véhicules et kidnappé 819.

De plus, dans la ville de Buenos Aires, la modification de la loi n ° 451 sur les fautes a été ordonnée et sanctions accrues pour ces situations qui mettent la société entière en danger. De cette manière, tous ceux qui se retrouvent en circulation et qui n’effectuent pas un service essentiel se verront infliger la même amende que ceux qui enfreignent les prix et tarifs essentiels: entre 10 000 et 80 000 pesos.