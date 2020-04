Il a été complètement isolé pendant trois semaines et toujours testé positif pour Covid-19 – qui serait contagieux lors d’une livraison de nourriture.

Il y a plus de trois semaines, Rachel Brummert s’est enfermée dans sa maison de Charlotte, en Caroline du Nord. Les cas d’infections à Covid-19 aux États-Unis s’étaient multipliés et la propagation rapide de la pandémie lui faisait peur. En cas de maladie auto-immune et étant considérée comme une population à risque, elle savait que la meilleure chose à faire était de s’isoler complètement et d’éviter tout contact avec qui que ce soit.

Depuis lors, il n’est plus allé au supermarché, ni à la pharmacie. Par mesure de précaution, son mari a déménagé dans une autre chambre de la maison. Et essayé à tout moment de se conformer strictement à toutes les mesures sanitaires de nettoyage et d’hygiène.

“Je pensais vraiment que je faisais tout bien”Brummert a déclaré à la télévision WCNC.

Cependant, jeudi dernier, après avoir présenté des symptômes de grippe, il est allé pour le test de coronavirus et le résultat a été positif.

“J’ai complètement peur. C’est la période la plus malade que j’aie jamais connue et j’ai plus peur que jamais », a-t-elle déclaré.

Malgré des mesures de prévention extrêmes pendant trois semaines, Brummert a été infecté. Selon ce qu’il a dit à la télévision américaine, il pense qu’il a été infecté alors qu’il était déjà en quarantaine, en touchant les sacs de nourriture qu’une livreuse a laissés sur le porche de sa maison.

“Nous n’avons eu pratiquement aucun contact. Je ne l’ai même pas touchée [a la repartidora]”, a-t-il assuré, après avoir avoué que lorsqu’il a pris la commande, il ne portait pas de gants.

Maintenant, il souffre de maux de tête, de toux, de fièvre, de fatigue, de perte d’odeur et de difficultés respiratoires.

«J’ai eu la grippe, et ce n’est pas la grippe. Ceci est un autre monstre différent ”il a dit.

Malgré ses symptômes, Brummert hésite à se rendre à l’hôpital. Vous pensez que vous pourriez augmenter votre charge virale ou attraper une deuxième infection, et Elle craint que son système immunitaire ne puisse pas la protéger, en raison de la pathologie dont elle souffre. De plus, elle a peur d’être connectée à un respirateur.

«D’après ce que j’ai entendu des fans, ils semblent plutôt effrayants. J’espère vraiment pouvoir vivre ça à la maison. ” ajouté.

En plus de la livreuse qui a livré sa nourriture, Brummert n’a eu aucun contact avec personne d’autre pendant l’isolement. La dernière personne qu’il a rencontrée avant de se réfugier chez lui était un pharmacien.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Caroline du Nord compte au total 4 816 cas positifs de Covid-19et 86 décès ont été enregistrés. Au 14 avril, 313 personnes étaient également hospitalisées.

L’importance de désinfecter les aliments

Différents virologues ont confirmé ces dernières semaines l’importance de désinfecter et de nettoyer les surfaces, surtout quand il s’agit de fruits et légumes vendus en vrac dans les supermarchés, sans récipients ni emballages.

Timothy Newsome, professeur agrégé à l’Université de Sydney spécialisé dans la virologie, les infections et les vaccins, a expliqué que bien que le virus puisse résister sur de nombreux types de surfaces, nous devons être très prudents avec les légumes et les fruits que nous allons manger, car constamment Les clients des épiceries touchent ces pièces.

Dans le même esprit, Jeffrey VanWingen, un expert en médecine familiale du Michigan, a exhorté la population à désinfecter complètement chaque produit alimentaire, et de faire attention à l’emballage de vos aliments.

“Cela peut sembler long, mais en réalité ces jours-ci, nous avons un peu plus de temps que d’habitude. Soyons méthodiques et sûrs et ne prenons pas de risques », a-t-il demandé.