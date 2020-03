Il a été sauvé de la mort et génère maintenant 400 mille dollars

Il a traversé le désert de Chihuahua au Texas “mouillé” et a failli mourir. L’Hispanique a remercié “la migra” de l’avoir arrêté au moment précis où son combat pour le rêve américain a disparu. Juan Carlos Concha possède One Taxis Services, qui génère 400 000 $ de revenus bruts.

L’Hispanique Juan Carlos Concha il a accumulé toutes les forces nécessaires pour faire face à une bataille difficile comme immigrant quand il a décidé de traverser le désert frontalier redouté pour atteindre les États-Unis, il a maintenant son propre entreprise de les taxis générant 400 mille dollars brut.

Étant l’un des plus de deux millions d’entrepreneurs latino-américains aux États-Unis, Juan Carlos Concha Il a dirigé sa boussole vers la voie du succès sans crainte.

Cet immigrant avec des rêves et des objectifs dans une valise a fait tomber la mort, les barrières linguistiques et les habitudes culturelles dans une nouvelle nation où les opportunités sont tombées du ciel.

En tant qu’immigrant, il faisait face à une dure réalité

L’entrepreneur Juan Carlos Concha Il a révélé que son parcours d’immigrant n’a pas été facile et qu’il ne raconte presque pas son histoire lorsqu’il est arrivé «mouillé» aux États-Unis », étant le protagoniste d’une réalité grossière, loin de toute fiction.

Son seul objectif était de traverser le désert sain et sauf pour poursuivre le rêve américain, mais les choses ne se sont pas bien passées. Dieu a éclairé le chemin plus tard.

Photo / Capture du monde hispanique

Juan Carlos Concha il se souvient encore de ce moment précis comme de l’eau de source pure lorsque les agents des patrouilles frontalières détectent un groupe d’immigrants tentant d’atteindre les États-Unis. Il était parmi les détenus.

Pour l’hispanique, sa détention pour «la migra» était la meilleure chose qui pouvait lui arriver lorsqu’il traversa le désert effrayant et à la merci d’un danger latent.

“Dieu merci, j’ai saisi la migration dans le désert du Texas si j’étais mort”, a-t-il déclaré. Juan Carlos Concha, pour Hispanic World.

Menotté et encouragé par le sol, l’immigrant est arrivé dans un centre de détention au Texas, où il a passé cinq longs mois en détention avec d’autres personnes, en attendant sa destination finale; retournez dans votre pays d’origine ou recevez une opportunité du gouvernement américain.

La prison anti-immigrés est devenue son seul refuge, il y a compté les jours et les mois de son internement, jusqu’à ce que la bonne nouvelle réveille son humeur à suivre son itinéraire à travers le rêve américain.

“J’ai passé cinq mois en prison à attendre l’octroi d’un asile politique, qui est arrivé après un an”, a-t-il expliqué. Juan Carlos Concha.

Une nouvelle opportunité et un nouveau changement de vie

Ayant la nationalité américaine, le homme d’affaires latin Il a commencé à réaliser son rêve et à renforcer son esprit d’entreprise après avoir failli mourir dans le désert et sans argent en poche.

Avant d’être un homme d’affaires prospère, il a déclaré que son premier emploi était dans un atelier de mécanique, puis il a vendu des médicaments et était livreur de journaux au prestigieux journaliste Mundo Hispánico.

Une nouvelle opportunité frappe à votre porte pour former votre propre entreprise appelée Services One Taxis, qui remplit la mission de faciliter la mobilité des habitants de Gwinnett et Dekalb de Géorgie, gagnant en acceptation et en popularité.

Photo / Capture du monde hispanique

L’homme d’affaires latin a révélé que pour établir Services One Taxis Il n’a investi que 120 $, maintenant son entreprise accumule 400 000 dans son record de bénéfices dollars brut et avec 90 voitures fournissant le service.

“J’ai travaillé 24 heures sur 24 avec le téléphone portable dans ma poitrine pour répondre aux demandes des clients et aller de l’avant avec l’entreprise”, a déclaré l’homme d’affaires latin.

“Vous ne pouvez pas traverser la mer simplement en regardant l’eau”, cette phrase de Rabindranath Tagore Il l’a rendu plus fort et après 10 ans, il est un autre survivant du désert désolé de Chihuahua au Texas, où ses jours d’angoisse et de peur étaient imprégnés.

À propos de MundoHispanico.com – site Web de nouvelles et d’informations en espagnol

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes de marketing optimisées, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latino et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions de followers sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.