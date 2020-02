Il a kidnappé sa belle-fille et fait de lui 9 enfants en captivité (PHOTOS)

Un homme de l’Oklahoma a été emprisonné à perpétuité 23 ans après avoir kidnappé sa belle-fille et engendré 9 enfants avec elle. Henri Michelle Piette, 65 ans, a été reconnu coupable de l’enlèvement en 1997 de Rosalynn McGinnis, 12 ans. La mère de la fille d’alors et Piette avaient une relation, mais l’agresseur a volé l’enfant à des fins sexuelles.

Un homme de l'Oklahoma a été condamné à la prison à perpétuité cette semaine pour avoir kidnappé sa belle-fille de 12 ans et avoir neuf enfants avec elle alors qu'il était en captivité pendant près de 20 ans, ont annoncé les autorités.

Henri Michelle Piette, 65 ans, a été condamné par un jury fédéral le 6 juin 2019 lors d’un terrible procès qui a duré sept jours. Il a été condamné le 20 février 2020 pour enlèvement et voyage pendant 360 mois avec l’intention d’abuser sexuellement d’un mineur en 1997.

Piette a kidnappé la fille de son partenaire. La fille d’alors est Rosalynn McGinnis, qui, au moment de son enlèvement, n’avait que 12 ans, a déclaré le parquet fédéral dans le district oriental d’Oklahoma dans un communiqué de presse.

Au cours du procès, les procureurs ont présenté des éléments de preuve selon lesquels l’accusé avait kidnappé la victime, alors âgée de 12 ans, de Poteau, Oklahoma, en 1997, où il vivait avec sa mère, qui était en couple avec l’accusé.

Au cours des près de 20 années qui ont suivi, l’accusé a violé et infligé à plusieurs reprises des violences physiques et émotionnelles supplémentaires à la victime.

La victime a donné naissance à neuf enfants, le premier est né en 2000 à l’âge de 15 ans.

En captivité, Piette a déplacé Rosalynn McGinnis des dizaines de fois aux États-Unis et au Mexique, la forçant à modifier son identité en se teignant les cheveux, en mettant des lunettes et en utilisant un pseudonyme. Il a contrôlé la victime avec une violence extrême, des menaces de violence et des abus sexuels contre elle et ses enfants.

En juillet 2016, McGinnis, qui a maintenant plus de 30 ans, a pu s’échapper avec huit de ses enfants, après être devenu ami avec un couple qu’il a rencontré dans une épicerie au Mexique, aux bureaux généraux consulaires des États-Unis. UU. à Nogales. Le Bureau fédéral d’enquête a été informé et l’enquête a commencé.

Les procureurs adjoints des États-Unis, Sarah McAmis et Edward Snow, ont représenté les États-Unis lors du procès. L’enquête a été menée par le Federal Bureau of Investigation, avec l’aide du service de sécurité diplomatique du département d’État des États-Unis et du bureau du procureur du 27e district fiscal de l’Oklahoma.