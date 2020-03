Il a tué le petit ami 15 coups de feu pour le combat d’un couple, par Mario Guevara

Chronique: Il a tué 15 copains lors d’un combat en couple Karina Vanessa Corbalán, 23 ans, a été arrêtée à l’aube un jour après avoir tué son petit ami en lui tirant une quinzaine de coups de feu dans la poitrine. Alejandro Sánchez, 28 ans, est décédé à Hialeah dans les bras de sa mère.

Karina Vanessa Corbalán porte un gilet de sécurité vert militaire et semble perdue dans l’horreur.

Ses cheveux teints en blond dissimulent à peine l’hispanique, spécifiquement cubaine, de son sang passionné. Mais il ne reste rien de la joie des temps passés.

Vous devez faire face à un juge. C’est le moins à ce stade, il n’a rien à dire, rien à vivre, rien à l’horizon.

Sa vie s’est arrêtée chez Coco. Le reste n’a pas d’importance.

Le juge, Mindy S. Glazer, a une audience dans le comté de Miami-Dade, en Floride, pour meurtre au deuxième degré.

L’accusé est Karina.

Mais il y a quelqu’un d’autre dans la pièce, sanglotant brisé par la douleur.

Voici la mère de Coco … Alex ou Alejandro Sánchez, qui l’a quittée à 28 ans avec une blessure à l’âme qui ne pourra jamais guérir.

“Je veux la voir payer pour ce qu’elle a fait à ma famille”, dit-elle en larmes au juge Glazer. Dans ses mains, il serre, presque se noie, un chapelet blanc.

Karina a toujours été passionnée, rebelle. Ce n’est pas la première fois qu’il va au tribunal. Les dossiers judiciaires montrent que Corbalán a eu une histoire violente.

L’année dernière, elle a été arrêtée pour avoir agressé un policier et avoir résisté à un policier violent.

Alex a calmé sa rébellion. Il l’a accompagnée pendant le programme de réadaptation avant ce procès qui s’est clôturé parce qu’elle a pu exécuter son programme à temps.

“Vous devez vous comporter, mon amour”, a-t-il dit. “Ne sois pas si violent, ce n’est pas nécessaire, tu vas avoir des ennuis, ma vie.”

Et elle lui souriait.

Alex est tombé amoureux de ses yeux féroces et de sa passion. Et cela lui faisait peur précisément avec la même chose.

Peu de temps après le début de la relation entre les deux, Alex a fait face à des discussions de couple presque quotidiennement. Karina était jalouse, possessive, autoritaire et violente.

“Qu’est-ce que m … tu as regardé ça?” “Où étais-tu? Pourquoi n’avez-vous pas répondu au téléphone portable? “

La mère d’Alejandro, Amy Sanchez, était heureuse de voir son fils heureux et amoureux, mais les explosions de Karina l’inquiétaient.

“Fils … cette fille … est trop intense”

Coco a dit non avec sa tête et ses mains et l’a serrée dans ses bras. “Ne t’inquiète pas, maman, je peux avec ça et plus.”

Mais il ne pouvait pas.

Karina, en effet, devenait de plus en plus intense, les opinions devenant plus fortes. Et ils ont mis fin à la relation, mais elle n’a pas abandonné. Il a continué à insister pour revenir … jusqu’à lundi à Hialeah.

Ils se disputèrent à nouveau. Les voisins ont écouté mais ne lui ont pas accordé beaucoup d’importance … c’était plus pareil avec ces deux-là. Plus tard, ces mêmes voisins ont déclaré que Sanchez et Corbalán avaient une relation très problématique.

Amy est sortie pour voir quels étaient les cris.