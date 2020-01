Il est de Mar del Plata et il a installé un hélicoptère dans son garage: “Je serai le premier à le piloter”

Le 3 janvier 1496, l’italien Leonardo da Vinci, qui parmi ses multiples facettes avait celle d’inventeur, a prouvé sans succès à Milan l’un des prototypes de sa “machine volante”, l’Ornithopter. Au cours du même mois, mais cinq siècles plus tard, Marcelo Laise (49), marplatense, sauvant des distances historiques, poursuit le même rêve dans le garage de sa maison à Playa Serena.

Comme Da Vinci, Laise a également dû dessiner ses propres plans pour le prototype qui lui permettrait de gagner le ciel. Cependant, alors que le peintre de La Gioconda a dû recourir aux chauves-souris, aux cerfs-volants et aux oiseaux comme source d’inspiration, la Mar del Plata a couru avec deux avantages fondamentaux: que le premier hélicoptère a été inventé dans les années 40 et que YouTube vous permet de les regarder en HD.

“Cet hélicoptère est basé sur «Le moustique», qui est canadien et est fabriqué à Calgary. J’étais intéressé à m’amener un hélicoptère là-bas, mais l’acheter est sorti 60 mille dollars, plus 25% de l’entrée au pays, c’était beaucoup d’argent. Ensuite, j’ai essayé de communiquer pour voir s’ils pouvaient me vendre un appartement et ils ont dit non, que c’était très risqué pour eux parce que je pouvais me tuer “, a expliqué Marcelo. Infobae Une des premières difficultés.

“Je suis donc allé sur Internet et je regardais des vidéos sur You Tube. Je les ai regardés, fait une pause, pris une capture d’écran et analysé dans ces images à quoi ressemblait le design», Décrit comment il a commencé à façonner sa propre« machine volante ». Malgré la technique peu orthodoxe, Marcelo est loin d’être un improvisé en mécanique et aéronautique.

Avec 13 ans, il a monté une moto et avec 16 ans sa première voiture de course. Quand tu seras grand 1999 il a réussi à concevoir un paramoteur – avion composé d’une hélice et d’un parapente – modifiant le moteur d’une tronçonneuse et obtenir un morceau de 14 kilos, alors qu’à l’époque ils pesaient 30. L’Argentine Air Force le distingue par son invention.

Dans 2012 Il a pratiquement reconstruit deux avions de la Seconde Guerre mondiale à partir de zéro, tout comme l’hélicoptère dans son garage, ce qui lui a également valu la reconnaissance. Depuis Il y a 23 ans, il est moniteur de parapente et est connu comme “Le pilote des étoiles”, pour les dizaines de célébrités qu’il a prises pour voler. Quand il se lance pour raconter les histoires, il se sent sans fin.

“Chaque pièce que j’ai faite en bois en premier”, explique Marcelo, à propos de la création qui, en avril prochain, aura deux ans depuis qu’il a commencé à la fabriquer. Il est entièrement construit en aluminium importé qui est utilisé notamment dans l’aréonautique et l’a investi à l’époque 3700 heures de travail et 2500 heures de tournage.

“Les réservoirs de naphta sont fabriqués avec des casseroles soudées. Sinon, j’ai passé entre 12 et 14 mille pesos et là j’ai passé 3 700. Le matériel est le même et je vous dirais que c’est encore mieux », dit-il, en frappant la feuille qui lit “Phoenix”, le nom avec lequel il a baptisé son avion, une idée qui identifie celle de “Renaître constamment”.

Le modèle avant le look inexpérimenté peut simplement ressembler au squelette d’un hélicoptère. Il n’a ni cabine ni plastique: juste un fauteuil, une commande, des montres et des hélices. L’avion le plus minimaliste. Et donc il veut que son créateur soit: “Je veux sentir l’adrénaline des lames tourner au-dessus de ma tête, le son, c’est vraiment être au paradis.”

«Quand ce sera fini, celui qui va le piloter, c’est moi, je serai le pilote, celui qui le fera décoller, car je saurai jusqu’où le donner, comment en prendre soin. Evidemment J’ai fait un peu de formation sur tout ce qui est mouvement, levier, pédales, J’ai une idée de ce dont il s’agit, ainsi que de toute l’opération », explique le fabricant, qui a l’intention de faire son premier test en vol sur un terrain devant la maison de Playa Serena où il vit et l’a construit.

Le 5 octobre, Marcelo a voyagé sur l’insistance d’un ami, Sergio Godoy, à une convention aéronautique qui se déroule chaque année au général Rodríguez et a présenté son modèle expérimental. Un jury a décidé à l’issue de l’événement de distinguer son design. La nouvelle est alors parvenue aux oreilles de la municipalité et du conseiller du Front de Todos à Mar del Plata, Daniel Rodriguez, voulait savoir ce que c’était.

“Il est venu le voir et la première chose qui l’a surpris, c’est où il le faisait”Marcelo rit, pointant en direction du garage de sa maison transformé en atelier. Quelques semaines plus tard, il a été convoqué au palais municipal pour parler de l’hélicoptère. La municipalité a décidé de le reconnaître comme un illustre citoyen de la ville pour avoir été le premier Marplate à fabriquer un hélicoptère, distinction qu’il recevra dans les prochaines semaines.

L’hélicoptère de Marcelo a déjà passé les tests et certifications requis par la National Civil Aviation Administration (ANAC). Après plusieurs visites d’un inspecteur, qui contrôlait les matériaux et les procédures, la plaque d’immatriculation LVX-147 a été livrée et validée. Maintenant, il attend les aubes et le rotor, dernières pièces d’un système qu’il compare avec précision avec “le mécanisme d’une horloge”. Puis, comme Leonardo il y a 500 ans à Milan mais à Mar del Plata, il ne restera plus qu’à essayer de voler.