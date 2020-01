Il est intersexuel et veut mettre fin aux mutilations génitales: “Il y a des médecins qui jouent à Dieu”

Il a grandi entre la ville et la campagne, à Santiago del Estero, toujours en vol stationnaire autour de sa grand-mère. Sa mère était morte trop jeune, et sur le terrain, il jouait pendant que sa grand-mère récoltait des légumes, élevait des animaux et nettoyait les maisons des autres pour le nourrir. C’est lorsque l’adolescence est arrivée qu’il a commencé à remarquer que il y avait des caractéristiques de son corps qui le rendaient différent du corps féminin conventionnel.

«D’une part, j’ai vu que ce n’était pas comme les autres filles. Je n’ai eu ni menstruation ni douleur ovarienne, même s’il marchait toujours avec des tampons pour que personne ne le remarque. Aussi C’était très difficile quand la sexualité a commencé. J’avais un petit ami, car ici une fille devait avoir un petit ami oui ou oui, et il m’a dit: “Pourquoi avez-vous une poitrine plate?”, “Pourquoi avez-vous un dos large?” J’ai aussi parlé de mes parties génitales, parce que j’ai un vagin et surtout un micropénis, et au moment d’avoir des relations sexuelles, j’ai remarqué que j’avais des érections. Je ne savais pas comment l’expliquer, je ne comprenais pas, donc ça m’a changé rapidement ou directement évité d’avoir des relations sexuelles“

L’année dernière, quand j’avais eu 22 ans, Il pourrait nommer ces différentes caractéristiques de son corps: l’intersexualité. C’est (et par simplification): les gens, en général, naissent avec deux types de corps selon certaines caractéristiques sexuelles. Ce qu’on appelle «corps masculin» ou «corps féminin». Les personnes intersexes, en revanche, ont un combinaison atypique de ces caractéristiques sexuelles, donc certains aspects de leur corps sont différents.

Quelles sont les caractéristiques sexuelles? Les principaux sont les chromosomes, les gonades (testicules et ovaires), la forme des organes génitaux et des organes reproducteurs. Tous les corps intersexes ne sont pas égaux. Dans son cas, un indicateur était la forme des organes génitaux: ce petit pénis près du vagin qui sa grand-mère avait été informée qu’il s’agissait d’un clitoris trop gros. Mais l’année dernière, ils ont trouvé d’autres caractéristiques de l’intersexualité: bien qu’il ait eu un vagin, il n’avait ni utérus ni ovaires. Il avait également des testicules qui n’étaient pas descendus.

Bien que l’intersexualité représente le je de l’acronyme LGBTI + (lesbiennes, gays, bisexuels, trans, travestis, intersexes et plus), il est une variation des caractéristiques du corps et non de l’orientation sexuelle. Cependant, il y a un fait de plus dans sa biographie qui n’a rien à voir avec l’intersexualité mais avec la identité de genre: qui parle avec Infobae pour cette interview de Santiago del Estero, ce n’est pas la fille qu’ils ont appelée Rita à la naissance mais Gian, qui il a toujours ressenti “il” et a appris tout cela tout en faisant sa transition vers homme trans

Mutilations génitales

Gian pense qu’il a eu de la chance, que le fait de vivre à la campagne et qu’il ait été emmené chez le médecin le protégeait peu des appels “Normaliser les chirurgies”. Autrement dit, du Interventions chirurgicales qui sont faites aux personnes intersexuées quand elles sont bébés ou dans les premiers mois ou années de vie, quand elles ne peuvent pas consentir. Les chirurgies dont le seul but est que les organes génitaux paraissent «normaux» (selon modèle binaire comment le corps d’un homme devrait être et comment devrait être une femme).

Quelles chirurgies? Parce que L’Organisation mondiale de la santé les considère comme une forme de «torture et mauvais traitements dans des contextes médicaux»? Qui répond maintenant est le docteur en histoire Mauro Cabral, qui est un activiste intersexuel reconnu et un homme trans. C’est aussi la personne avec qui Gian a communiqué lorsqu’il a été informé qu’en plus de son vagin, il avait des testicules et a laissé le médecin “muet, aveugle, sourd, sans savoir quoi dire ni quoi faire”.

«Nous parlons avant tout de chirurgies pour couper le clitoris quand il est trop long d’un point de vue médical (clitoridectomie). Aussi de la vaginoplastie qui se fait en l’absence de vagin: une chirurgie dans laquelle un vagin est construit et soumettre la personne à d’autres invasions pour garder ce canal ouvert (dilatations) “, explique Cabral.” Ils sont effectués chez les filles et les adolescents sans consentement éclairé. De nombreuses personnes ont subi de telles interventions et nous en affrontons à jamais les conséquences: insensibilité génitale et sexuelle dans de nombreux cas, stérilité, douleur chronique. En d’autres termes, ce ne sont pas des interventions qui ne traversent pas le corps sans laisser de catastrophe. »

Une autre intervention chirurgicale, il énumère, est appelée «réparation de l’hypospadias», c’est-à-dire lorsque l’ouverture du pénis n’est pas à l’extrémité mais près de la base. «Il ne cause aucun problème de santé et tend à n’être opéré que pour permettre au bébé d’uriner debout car si un homme d’urine assis est une attaque contre sa masculinité“

Comme l’une des interventions les plus conventionnelles consiste à réduire chirurgicalement la taille du clitoris, le mouvement intersexuel appelle généralement ces modifications «Mutilations génitales intersexuelles». En ce sens, il fonctionne de telle sorte que, comme l’OMS inclut les mutilations génitales féminines et la considère comme «une violation des droits humains» (200 millions de femmes et de filles vivantes aujourd’hui ont été victimes de mutilations dans les 30 pays où elles sont encore faire), adopter la même position avec «mutilation génitale intersexuée».

“Peu importe à quoi ressemble le corps d’une personne: Le modifier sans consentement et sans motif médical valable constitue une violation des droits humains de cette personne», Déclare Cabral, qui collabore avec l’organisation« Justicia intersex ». Pour ce numéro, ils ont déjà présenté un projet, qui attend au Sénat et s’appelle le “Projet de loi nationale sur la protection intégrale des caractéristiques sexuelles”.

Dans le cas de Gian, il devra décider s’il veut une intervention chirurgicale et quand, car les testicules non descendus pourraient être encadrés dans les raisons médicales valides, car ils comportent certaines probabilités de développer des tumeurs.

“Des médecins qui jouent à Dieu”

“Le pire est la pathologisation, de nombreux médecins nous traitent comme des malades », Soutient Gian. Bien qu’il ait 23 ans et que son activisme ne fasse que commencer, il sait déjà que ce sont les principales exigences de la communauté intersexuelle internationale.

«J’ai parlé avec des personnes intersexes qui ils souffrent beaucoup car ils les ont opérés dans leur enfance pour créer un vagin et aujourd’hui ils sont considérés comme des hommes. Il est douloureux que certains médecins jouent à Dieu Avec le corps des gens. Je ne vois rien de mal à naître comme ça », poursuit Gian.« Pourquoi exiger de nous «normaliser» pour entrer dans le binarisme homme-femme? La plupart de ceux que je connais ont eu la malchance d’avoir opéré des enfants, ils voulaientles corriger’»

«De cette façon, l’intersexualité n’est pas seulement discipliné mais aussi réduit au silence et même “disparu“, Pour qu’il ne constitue plus une menace au binarisme de genre”, précise le document INADI qui évoque la question.

Si ces «modifications médicalement inutiles et non autorisées des caractéristiques sexuelles» sont évitées, nous parlerons entre le 3 et le 5 février au Forum latino-américain des personnes intersexes, qui s’est tenu l’année dernière au Costa Rica et cela se fera à Buenos Aires.

Également de «intersex Justice», ils travaillent pour l’accès à l’information pour les personnes qui en avaient (beaucoup de gens n’ont pas accès à leurs antécédents médicaux complets, et ils ne savent pas ce qui leur a été fait et pourquoi). Ils revendiquent également le droit réparer (par exemple, par la demande d’excuses publiques).

Maintenant qu’il pouvait mettre des mots, Gian se prépare à reprendre ses études, qu’il a quitté quand il a dû se rendre au travail pour aider sa grand-mère. Parce que sa vie a commencé dur: sa mère ils ont poignardé -un fémicide- en traversant une zone de montagnes pour lui acheter des couches.

Il retournera l’année prochaine à l’école secondaire dans le centre de Santiago del Estero, déjà sans aucun doute sur qui il est et ce qui arrive à son corps. Vous savez, et cela se voit dans le titre qu’il a choisi de raconter son histoire sur la page Intersexual Compass: “I trans, I intersex.”