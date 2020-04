Il est mort alors qu’il devrait célébrer avec ses jumeaux, par Mario Guevara

Chronique: Hispanique est morte d’un coronavirus le jour de l’anniversaire de ses jumeaux. “Le système de santé nous a fait défaut”, a expliqué sa femme. Rolando «Sonny» Aravena est décédé à 44 ans, après avoir demandé de l’aide pendant 13 jours.

Sonny frissonna. Il ne dit rien au début, pour ne pas effrayer Melody, sa femme. Les enfants ont joué autour de la maison. J’écoutais l’agitation heureuse.

Il s’est caché dans la salle de bain pour se mettre en colère. J’ai eu de la fièvre. C’était peut-être une chose passagère et douce, mais avec la pandémie de coronavirus tuant des vies, il ne pouvait pas le risquer.

Emmitouflé. Tous les muscles me faisaient mal.

“Maman … je ne me sens pas bien.”

Melody le regarda. Après avoir été envoyé travailler dans cet hôpital de Manhattan, elle a été de garde tout le temps. Je lui avais demandé de ne pas le faire, mais en tant que technicien Verizon, je n’avais pas le choix.

“Appelez la ligne d’assistance, mon amour,” répondit-il. “Nous devons savoir dès que possible si vous avez COVID-19.”

Rolando Aravena s’est enfermée dans la chambre pour être seule et s’isoler des 5 enfants qui, inconscients de tout, ont continué leur vie.

Il a attendu 5 heures en ligne jusqu’à ce que quelqu’un puisse s’occuper de lui. À ce moment-là, il se sentait encore pire et avait déjà très peur.

“Helpdesk, que pouvons-nous faire pour vous?” Dit une voix à l’autre bout du téléphone.

“J’ai des symptômes de coronavirus, je ne me sens pas bien, ma famille est à la maison, aidez-moi, s’il vous plaît”, grogna Sonny.

“D’accord, monsieur, restez à la maison, nous vous testerons le 26 mars.”

Sonny soupira, c’était le 19 mars. Il y avait encore de nombreux jours.

Les jours suivants, Aravena empirait. Tant et si bien, qu’il est allé dans des cliniques de soins d’urgence et une salle d’urgence, mais ils lui ont donné un inhalateur et lui ont dit de mettre en quarantaine à la maison.

Melody avait de plus en plus peur. Ils n’ont jamais accepté Sonny et l’ont renvoyé chez lui. “Les médecins l’ont rejeté, ils l’ont envoyé trois fois … même avec un niveau d’oxygène de 89”, écrit-il sur Instagram.

Sonny a maintenu sa respiration de plus en plus laborieuse, haletant pour un inhalateur qui lui a été donné. C’était tout. Plus d’aide.

Le 29 mars, Melody s’est rendu compte que son mari avait du mal à respirer et l’a emmené aux urgences du Orange Regional Medical Center.

Mais ils n’ont plus pu rentrer chez eux pour fêter les anniversaires des jumeaux Ameera et Olivia, qui avaient 10 ans.

Après 13 jours de bataille solitaire contre COVID-19, Sonny est décédé peu de temps après avoir été admis à l’hôpital.