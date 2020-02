Il est mort lors d’un jeu sexuel dans une valise, par Mario Guevara (VIDEO)

Chronique: Il est mort lors d’un jeu de sexe dans une valise. Jorge Torres Jr. a joué à la clandestinité sexuelle avec sa petite amie … mais tout s’est terminé par une tragédie. Sa petite amie a été arrêtée parce qu’il ne s’agissait peut-être pas d’un décès accidentel.

Les jeux sexuels peuvent aller au-delà de ce que nous voulions vraiment. Vous devez toujours vous mettre d’accord sur quoi faire et où aller … sinon, les choses peuvent devenir très laides.

Et sinon, demandez au pauvre Jorge Torres Jr., qui a décidé d’ajouter un peu de piquant à sa relation intime avec sa petite amie, Sarah Boone, et c’était cher.

Il semble que Torres et Boone aient pris des vacances lundi. Ils ont décidé de boire de l’alcool et de passer un bon moment.

À un moment donné, ils ont trouvé amusant de retourner à l’enfance et de jouer à cache-cache.

Le truc, c’est que celui qui se cachait, une fois pris, allait subir une sorte de punition sexuelle.

Pour moi, l’idée lui est venue, frère, de la fin de l’histoire.

Ou ils n’ont pas joué à cache-cache et ce qu’ils ont vraiment fait, c’était une séance de sexe sadomaschiste parce que l’homme de Torres est allé dans une valise.

Donc, comme je vous le dis. Soit il s’est caché, soit ils l’ont “caché”.

Parce que, s’il ne se cachait que pour que la mariée le trouve … comment diable s’est-il passé?

Selon elle, elle a dit à la police plus tard (cela vous permet déjà de voir que cela ne s’est pas terminé comme prévu), les deux ont décidé que ce serait amusant s’il se cachait dans une valise dans la maison, juste à l’extérieur d’Orlando, en Floride, et Elle a fermé la fermeture jusqu’à ce qu’elle décide de la laisser sortir.

Je ne sais pas, tu dois être très ivre pour les laisser te faire ça … tu ne crois pas?

Peut-être que Torres n’a pas été informé de la fermeture.

Le truc, c’est que l’homme est allé dans la valise et Boone l’a fermée. Et puis, il a sorti son téléphone portable et a commencé à enregistrer des vidéos tout en se moquant de lui.

Il semble que la mariée avait du ressentiment contre Torres parce que, supposément, le gars était infidèle. Alors, ça lui est venu à l’esprit à l’époque, ou il a tout prévu.

Ce qui semble vrai, selon la police, qui a vu deux vidéos nécessaires du téléphone portable de Boone, c’est qu’elle a ri quand il a dit qu’il ne pouvait pas respirer.

«Sarah, ouvre la valise! Sarah, je ne peux pas respirer, bon sang! Sarah, pour l’amour de Dieu, je me noie! »

Et Sarah a enregistré l’agonie du supposé jeu sexuel.

“Ah! C’est ce que je ressens quand tu me trompes! », A-t-il répondu.

Dans une autre vidéo, la police rapporte que la valise est vue à l’envers avec Torres poussant, dans une tentative de départ.

Mais rien n’a fonctionné.

Boone prétend qu’il avait bu de l’alcool et l’avait endormi. Elle s’est donc couchée et a laissé son petit ami dans la valise!

Il a fallu des heures avant que la même cellule ne la réveille avec un appel

Puis il s’est souvenu de Torres et est allé le libérer.