Il est retourné à la maison de son enfance pour prendre soin de sa mère et a retrouvé le piano et la musique

Le jour où notre monde a été paralysé, elle a pris la décision: elle devait déménager avec sa mère pour s’occuper d’elle pendant la quarantaine, il n’y avait pas d’autre moyen de passer ces jours. Les personnes qui accompagnaient habituellement Isabel (92) ils n’allaient plus pouvoir le faire et c’est alors que Alejandra Benavides Il a dû verrouiller la porte de son petit appartement au centre de Bariloche jusqu’à nouvel ordre. Déjà installé dans le lieu où elle a grandi, avec le soin et les obligations sont venus les souvenirs et aussi quelques joies oubliées. «Il est retourné dans sa maison d’enfance et a retrouvé son piano. Maintenant, il m’envoie un sujet par jour et cela me rend très heureux “, a déclaré le tweet émouvant de Sofi, fille d’Alejandra et petite-fille d’Isabelle. La phrase accompagnait une courte vidéo dans laquelle les mains de sa mère étaient vues libres sur les touches, faisant de la musique et nous donnant à tous un peu de bonheur.

Alejandra a 55 ans, a étudié le piano depuis qu’elle était petite et est professeur de musique au primaire. De plus, elle est chorale depuis de nombreuses années, la musique est donc quelque chose de naturel pour elle. «J’aurais sept ou huit ans et je me souviens que mon père et ma mère m’ont proposé d’aller suivre des cours de piano. Ils ont dit “ça vous plairait?”, Et j’ai dit oui. Non pas que je l’aimais et ai demandé à le faire. Je pense que c’était un de ses rêvesJe me suis approprié plus tard: ma mère est de Viedma et avait étudié au conservatoire, elle jouait de la musique classique, je me souviens aussi avoir joué un fragment de Le Cumparsita“Il raconte Infobae de la ville au bord du lac, où vivent en plus d’elle et de sa mère deux de ses frères (Mariana, une autre de ses sœurs, graphiste, vit à Buenos Aires).

Dans son appartement, à sept pâtés de maisons de la maison familiale, Ale a un piano électrique qui est généralement sous un fauteuil; De temps en temps, il en sort pour pratiquer ou essayer quelque chose, mais ce n’est pas une activité quotidienne. «Ça fait longtemps que je ne me suis pas assis pour jouer comme ça. Je suis professeur de musique à l’élémentaire mais je ne joue pas du piano d’habitude, tout à coup des petites chansons pour enfants, mais ça fait longtemps que je ne l’ai pas fait », dit-il, et il dit que quand il a commencé à prendre des cours, il n’y avait pas de piano à la maison:« nous avons tiré les clés dans un carton et nous avons pratiqué comme ça, puis ils m’ont acheté le piano. Ces jours-ci, j’ai joué des morceaux que je n’avais pas joués depuis près de 40 ans“

L’extrait de The Well-Tempered Key of Bach joué par Alejandra entendu sur les réseaux C’est une flèche au cœur de ceux d’entre nous qui sont à l’intérieur en se demandant quelle est la prochaine étape, tandis que nous essayons de qualifier l’angoisse de ne pas savoir si une grande partie de ce que nous vivons aujourd’hui deviendra la nouvelle norme.

Ale dit que parfois, quand elle allait chez ses parents, elle montait jouer du piano, qui se trouve dans une sorte de salle à l’étage. “Et bien sûr, il n’est pas sorti. C’est que le piano, si vous ne pratiquez pas, n’y va pas. Mais aussi, je n’ai pas ressenti le besoin de jouer. ” Maintenant à la place, oui. “Avec cela venant ici et étant enfermé, ce besoin est apparu. Je fais beaucoup de vie dehors, je cours trois fois par semaine, je fais du choeur, j’ai mon partenaire, mes amis … Surtout, je me suis assis pour toucher des choses simples, que je sais pouvoir toucher, l’idée n’était pas de m’asseoir et d’étudier. Et puis un jour je me suis dit: je vais m’enregistrer. Oui Quand j’ai vu la première vidéo, j’ai pensé: cette chanson de Bach doit mieux sortir, je l’aime tellement“

La maison de Pablo, le frère aîné – où il passe la quarantaine des coronavirus avec sa famille – est à la périphérie de la ville, à environ sept kilomètres du centre. Il est ingénieur et a un bureau dans la maison de sa mère, mais ces jours-ci il n’y va pas. Le plus jeune frère s’appelle Marcelo, il vit avec Isabel et il a le syndrome de Down. Pour Marcelo – parfois, un garçon; d’autres, un grand homme, cette fois passé, une sorte de lave volcanique qui est tombée sur nous tous là où nous étions, n’est pas trop différent de ses jours habituels. Malgré le fait que la vie en plein air soit importante dans la famille, Marcelo sort rarement et sa chambre est son univers.

La maison familiale, à deux pâtés de maisons du lac Nahuel Huapi, était autrefois une résidence qui recevait des touristes; Aujourd’hui, Isabel dort en bas parce qu’elle a du mal à se déplacer et Alejandra dort dans une petite pièce, “où mon vieil homme a fait une sieste”. Marcelo dort à l’étage et comme le piano est près de sa chambre, quand Ale arrive pour jouer, il le prévient.

“Dans ces moments où je fais de l’exercice avec le piano, je demande la permission de jouer. “Je vais vous fermer la porte,” dis-je. Il est comme un garçon, il a une routine, il coupe des magazines, il écoute la radio, il a la télé, pour lui rien n’a changé “, explique Alejandra, qui dit aussi que Marcelo ne connaît pas seulement tous les journalistes mais leur parle comme s’il J’étais juste un de plus, comme si j’étais avec eux en studio. “C’est comme s’il avait construit un monde, comme si c’était son métier”, dit-elle, qui l’a toujours compris, avec méfait.

Il y a une absence récente qui bat toujours dans la famille. Aristeo, le père d’Alejandra, est décédé il y a un peu plus d’un an. Homme de montagne, champion olympique de ski, fan indépendant, fondateur de l’école de ski Cerro Catedral et autrefois cuisinier de Modesta Victoria, le célèbre bateau qui navigue sur les eaux du Nahuel Huapi depuis plus de 80 ans, Il a vécu 92 ans avec l’intensité de l’aventure, la neige et l’eau, et les hauts et les bas des montagnes les plus uniques. L’anecdote familiale raconte qu’ils l’appelaient le carton parce qu’il était si mince qu’il ressemblait à du carton vu de loin en descendant de la montagne. Alejandra et Pablo, les enfants plus âgés, ont hérité de la passion de leur père et étaient également moniteurs de ski.

“En regardant une photo en noir et blanc dans un couloir de la maison où ils vivaient, il était sur une paire de skis, enveloppé dans une brise de neige poudreuse mêlée aux rayons du soleil. Ma grand-mère m’a expliqué que mon grand-père ressemblait à une gazelle. Et c’est vrai, la photo est magique. Il y a quelques années, elle m’a parlé avec la même expression du foulard rouge autour de son cou le jour de leur rencontre, et il l’a emmenée danser la première fois. Je suis entré dans cette mémoire et j’ai pensé qu’entre les deux boutons déboutonnés sur la chemise blanche, mon grand-père avait transformé son écharpe rouge en signe pour qu’elle ne rejette pas la danse ou la vie ensemble qui devait venir plus tard “, écrit-il au moment de sa mort, sa petite-fille Sofi, politologue et journaliste de Infobae, sur son compte Instagram.

“Mon travail avec la musique a commencé pendant la grossesse de Sofi”, poursuit Alejandra au téléphone. «Je n’ai pas pu continuer à travailler comme moniteur de ski et ma mère, qui était professeur, m’a dit: tu as le piano, ça te permet de travailler. Je me demandais: comment vais-je enseigner, j’ai appris à jouer mais je ne sais pas comment enseigner… », se souvient-il.

“Au début, c’était un peu lourd, mais plus tard je l’ai choisi: la salle de classe, l’enseignement … c’est comme s’il y avait une correspondance entre l’enseignement en classe et l’enseignement sur la colline, vous savez. Je me suis approprié cela et j’ai adoré le métier à travers de nombreux cours d’expression, de mouvement et de gestion de groupe », dit-il, et il revient aujourd’hui, à ses retrouvailles avec l’instrument qu’il a appris à jouer dans son enfance et le désir pour perfectionner: “Je sais que lorsque je prendrai ma retraite, je retournerai étudier le piano avec un professeur ».

Bien qu’Alejandra s’occupe toujours des problèmes administratifs et logistiques pour sa mère aînée – chercher des quarts de travail, aller à la pharmacie, gérer son argent – et qu’elle rentre à la maison parfois jusqu’à deux fois par jour, Vivre à nouveau avec elle, abandonner sa vie quotidienne, n’a pas été facile. “Quand j’ai emménagé au début, c’était un oups, à quel pointEt j’aime ma solitude, j’ai aussi un partenaire, la vie sociale, je fais de la chorale, mon groupe de course à pied, mes amis, plus l’école. Les fois où je fais du shopping, jusqu’à présent j’y suis allé deux fois, je passe un peu de temps chez moi … Mais être ici avec elle, je me sens plus calme, même si je sais que je ne lui parle pas de la même façon que les filles qui s’occupent d’elle lui donnent. C’est qu’elle est grande mais elle a encore beaucoup d’énergie, elle aime parler, elle continue de cuisiner, elle sort tous les jours pour voir comment sont ses roses. »

Isabel et son mari étaient d’excellents cuisiniers et la mémoire de la famille persiste souvent les dimanches où ils pétrissaient des nouilles ou des raviolis et faisaient cuire des ragoûts classiques ou de la sauce bolognaise dans d’énormes pots fumants dans lesquels les membres de la famille trempaient sournoisement le morceau de du pain avant de s’asseoir à table. Même si elle ne pétrit plus, Isabel continue de préparer différents plats avec des légumes et ses courgettes farcies classiques. Ces dernières années, en outre, “il s’est aventuré dans le chop suey et le rend délicieux”, explique Alejandra.

Isabel cuisine, prend soin de ses rosiers, communique avec ses enfants et petits-enfants, mais la musique est déjà nostalgie. «Quand j’ai enregistré la vidéo et que je la lui ai montrée, elle a dit ‘j’écoute’, mais elle écoute peu, avec une aide auditive et tout. Vous avez vu que la vidéo a aussi une belle lumière, c’est celle qui entre à midi », entend Alejandra. «Et c’était tellement mignon que je l’ai envoyé à Sofi à l’époque et elle a adoré. Cela m’a motivé et je lui ai dit: si ça te plaît, je vais m’entraîner, donc je peux t’en envoyer plus ».

C’est ce faisceau de lumière qui entre par la fenêtre de la maison du lac à midi mais c’est aussi l’émotion que les mains d’Alejandra transmettent sur le clavier qui bouge. C’est la réunion avec hier et c’est le présent des soins qui se traduit.

C’est cette famille, oui, mais nous sommes tous.