Il est temps de prendre le délire au sérieux

Scientifique américain mars 2020

La complication la plus courante de l’hospitalisation des patients âgés peut souvent être évitée

En tant que jeune médecin traitant dans un centre médical du Connecticut il y a 35 ans, Sharon Inouye a été choquée par les changements inquiétants qu’elle a constatés chez de nombreux patients plus âgés. Ils arriveraient à l’hôpital lucides et concentrés mais devinrent bientôt confus et désorientés – sans raison évidente ou cohérente. Certains ont développé des délires et une agitation battante; d’autres semblaient sous sédation et hors de lui. «J’ai interrogé d’autres médecins à ce sujet et ils étaient dédaigneux», se souvient-elle. Cet état confus connu sous le nom de délire «était considéré comme une chose attendue» pour les patients plus âgés, mais Inouye a trouvé qu’il était à la fois inacceptable et profondément intéressant. Aujourd’hui gériatre et professeure à la Harvard Medical School, elle est l’une des plus grandes enquêteuses du monde sur le délire, le bilan que cela peut entraîner et comment le prévenir.

