“Il faut endurer, il faut garder la retraite”; AMLO appelé à redoubler d’efforts contre le coronavirus

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador est à Tijuana, après avoir passé la journée à Bahía de Banderas, Nayarit, à superviser des travaux qui, selon ses propres mots, “Ils sont très importants pour le développement économique et social de cette région et de notre pays.”

Cependant, Il a pris quelques minutes pour s’adresser au peuple mexicain et discuter des derniers développements de la pandémie de coronavirus. A travers une vidéo sur YouTube, le président mexicain a demandé de redoubler d’efforts dans la lutte contre la propagation de la maladie.

Andrés Manuel asIl a dit qu’au-delà des hôpitaux, l’objectif principal de cette phase d’infection est de prendre soin de nous. C’est pour cette raison qu’une quarantaine a été déclenchée afin que, dans la mesure du possible, nous ne quittions pas nos maisons et évitons ainsi de nous infecter ou de contaminer les autres.

Le président a également appelé à des précautions extrêmes avec les personnes âgées ou avec les personnes les plus vulnérables à contracter et même à mourir de COVID-19. Femmes enceintes et citoyennes ayant des antécédents de maladies telles que le diabète, l’hypertension, l’obésitéEntre autres, ils doivent maintenir beaucoup de soins préventifs.

En revanche, il a assuré que ils ont déjà donné l’ordre d’envoyer des employés du gouvernement qui n’ont pas de contact direct avec les citoyens travailler à domicile afin qu’ils puissent soutenir leur famille en ces temps de contingence.

Cependant, tout le monde ne peut pas travailler au format Home Office. Ceux qui doivent nécessairement aller à leurs tâches quotidiennes sont, par exemple, le personnel dédié à la sécurité publique ainsi que les acteurs du secteur de la santé.

L’initiative a été étendue à tous les travailleurs du secteur privé ou les propriétaires et présidents d’entreprises. Bien qu’AMLO ait affirmé connaître les risques monétaires que cela comporte, il a déclaré que beaucoup plus pourrait être perdu, comme des vies, par exemple.

Le président a également reconnu les entreprises liées à la production d’aliments ou à la distribution de médicaments qui ne peuvent pas arrêter leur travail; cependant, il a appelé tous ceux qui ne produisent pas de produits de base pour que la population reste à la maison.

Andrés Manuel a également demandé aux entreprises dédiées à l’exportation de différents produits à l’étranger, qui ont un niveau maximum de soins de santé. Parmi les propositions du président aux transporteurs, il convient de ne pas conduire avec des maladies et encore moins avec une transmission présumée de COVID-19.

En outre, il a assuré que Pour nous éloigner de chez nous, nous devons avoir un prétexte important tel que faire des achats fondamentaux, aller au marché de la rue, au marché ou pour toute urgence médicale. Autant que possible, a-t-il demandé, vous devez vous supporter à la maison pour éviter de nouvelles pertes de vie.

“La meilleure chose est de rester, nous endurerons, nous allons maintenir cette retraite qui nous aidera beaucoup. Nous devons veiller à ce que personne ne perde la vie, c’est la chose la plus précieuse qui soit et c’est notre responsabilité de protéger la vie de tous les citoyens », a déclaré López Obrador.

Enfin, le président a demandé à la population d’être prudente afin qu’elle ne commence pas à saturer les services médicaux. Andrés Manuel a recommandé à ses compatriotes de ne pas aller chez le médecin si des symptômes tels que fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires et inconfort corporel n’apparaissent pas, car il y a peu de preuves.

Il a enfin assuré que Plus nous prêtons attention aux scientifiques en charge du sujet, plus vite et avec moins de victimes nous sortir de l’urgence sanitaire pour faire face à la crise économique.