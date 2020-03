Chronique: Il pensait qu’il était très macho, mais seulement avec le pistolet à la main. Voyant qu’il avait baissé sa garde, la victime n’a pas hésité à battre son agresseur. Alors que la police maîtrisait déjà la situation, le résident du ménage a pris la justice en main.

Jonathan Rico devait de l’argent à son ami qui, après avoir vu ce temps s’écouler sans voir le moindre signe qu’il prévoyait de le payer, a commencé à le facturer.

Après avoir reçu des appels et des SMS multiples et insistants pour que la dette soit payée, Rico s’est énervé et il a pensé à “arrêter sa voiture de son ami”, comme on dirait en Amérique latine.

Bien que cela eût été irresponsable de sa part, mais la chose la plus sensée que Rico aurait pu faire était d’ignorer ces collections, mais au lieu de cela, il lui vint à l’esprit de faire une énorme stupidité.

Dans la nuit du 5 janvier de l’année dernière, Rico a appelé le garçon pour s’assurer qu’il était chez lui dans la ville de Buford (Géorgie).

Ayant la confirmation de sa part, il lui a dit de l’attendre car il annulerait l’accord, mais en réalité Rico avait d’autres plans.

Et il est venu au domicile du garçon qu’il devait, mais avec une arme à la main.

L’avoir devant lui l’a menacé avec l’arme à feu pour qu’il arrête une fois pour toutes de le charger.

Et cela ne suffisait pas, il le fit s’agenouiller et pointa sa tête vers le regard terrifié de sa fiancée et de ses enfants.

Puis il a commencé à exiger qu’il pardonne la dette.

“C’est bien. Oubliez ça, vous ne me devez rien, mais partez et laissez-nous tranquilles car les enfants ont peur », implora la victime Rico.

Mais l’homme de 37 ans avait apparemment le plein contrôle de la situation et a ensuite tenté de profiter pleinement de cette opportunité.

«Eh bien, je ne pars pas. Je partirai quand j’en aurai envie », a-t-il répondu à chaque fois qu’ils ont supplié de quitter la maison.

Mais soudain, quelque chose s’est produit auquel personne ne s’attendait: un adolescent de 13 ans qui était dans la maison s’est enfui, terrifié par la porte arrière.

Rico savait qu’il allait très probablement demander de l’aide et que c’était une question de temps avant l’arrivée des policiers.

Puis il est venu avec une autre idée folle: laisser l’arme dans sa voiture et réparer les choses avec un poing propre, comme “de vrais hommes”.

Son ami et sa petite amie pensaient qu’il partait déjà, mais ils ont été surpris quand ils l’ont vu revenir, mais sans le pistolet.

“Regardons les choses en face”, a-t-il dit à son ancien ami, qui, voyant qu’il n’était plus désavantagé, a accepté le défi.

La confrontation n’a pas duré longtemps. En fait, cela a pris moins de deux minutes.

Et c’est que la victime est rapidement devenue un délinquant, car il a littéralement frappé Rico.

Lorsque les autorités du comté de Gwinnett sont arrivées à la résidence en réponse à l’appel à l’aide du garçon, tout était déjà sous contrôle.

Les agents ont trouvé Rico assis sur le trottoir avec de graves blessures au visage et à la tête.

Il saignait de diverses parties de son corps et on savait alors qu’il avait une cheville cassée.

Tout indique que, après avoir été mis KO, il a fortement touché le sol.

L’un des hommes en uniforme qui est venu sur les lieux a écrit dans son rapport que l’homme qui avait battu Rico essayait de le nettoyer et de le soigner avec une serviette.

Les patrouilleurs ont interrogé toutes les personnes impliquées et ont finalement déterminé que Rico avait été agressé par sa victime dans un acte évident de légitime défense.

La semaine dernière, Rico était assis sur le banc des accusés et bien qu’il ait plaidé non coupable des accusations dont il faisait l’objet, un jury l’a reconnu coupable.