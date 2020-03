“Il peut y avoir des cas asymptomatiques de coronavirus qui ne se consultent pas”, a averti le ministère de la Santé

“Ce ne sont pas des vacances, vous devez rester à la maison. L’État prend des mesures, mais ce qui déterminera le succès, c’est le comportement social, le respect de ces recommandations” Si fermé Carla Vizotti -secretary of Access to Health- la conférence de presse de ce matin au cours de laquelle un nouveau rapport a été donné sur les progrès du coronavirus en Argentine.

Le gouvernement national a confirmé aujourd’hui qu’il y a à ce jour 97 cas confirmés, mais le responsable qui soutient Ginés González García a averti que “il peut y avoir des cas asymptomatiques qui ne se consultent pas et en ce sens le registre épidémiologique a des limites”

En ce sens, le fonctionnaire a expliqué que le virus a une période d’incubation et il y en a beaucoup les personnes qui entrent dans le pays et ne savent même pas qu’elles ont été en contact avec COVID-19. “Nous rapatrions les Argentins (bloqués à l’étranger), c’est pourquoi la conduite est importante et respecte la mesure d’isolement”, a expliqué Vizotti.

Dans la présentation du rapport, il a été précisé que des 97 touchés, 80 sont liés aux voyages, 15 sont des personnes liées aux personnes qui ont voyagéIl y a ensuite un cas de transmission locale dans un cluster et le dernier est en cours d’étude épidémiologique. Au total, il y a eu trois décès et 11 provinces ont signalé que des personnes étaient touchées par la maladie qui s’est transformée en pandémie.