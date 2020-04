Il s’agit de la plus ancienne chaîne connue. Il a été fait par un Néandertal

Dans une nouvelle tournure sur les réalisations de l’âge de pierre des Néandertaliens,

nos proches parents évolutionnaires ont enroulé des fibres d’écorce en cordes qui auraient pu

été utilisé pour fabriquer des vêtements, de la corde, des filets et d’autres articles pratiques mais périssables,

une nouvelle étude suggère.

Un fragment d’une chaîne faite de

trois fibres d’écorce ont été trouvées attachées à un outil en pierre dans un Néandertal français

site. Cet outil était intégré dans des sédiments datant de 52 000 à 41 000 ans

il y a, dit le paléoanthropologue Bruce Hardy du Kenyon College à Gambier, Ohio,

et collègues.

Des chercheurs avaient auparavant déterré des outils en pierre

des fibres individuelles torsadées sur le site de l’abri sous roche Abri du Maras en France. Ceux

des fibres individuelles ont peut-être déjà fait partie de cordes. Mais comme un morceau de

réelle chaîne tissée, la nouvelle découverte – décrite le 9 avril dans les rapports scientifiques – représente

la plus ancienne preuve directe de fabrication de cordes.

Auparavant, les premiers cordons connus étaient fabriqués par des humains dans

Asie occidentale, qui a tordu

des fibres de lin sauvage en ficelle il y a environ 32 000 ans (SN: 9/10/09).

L’ancienne chaîne trouvée sur le site français de Néandertal peut avoir

fait partie d’un cordon qui a attaché l’outil en pierre à une poignée, ou peut provenir de

un sac qui contenait autrefois l’outil, les chercheurs spéculent.

Des fouilles sur un site néandertalien en France appelé Abri du Maras (illustré) ont mis au jour un outil en pierre contenant des restes de la plus ancienne chaîne connue. Moncel

Ancienne chaîne à Abri du Maras rejoint récente

des preuves suggérant que les Néandertaliens ne pensaient pas et ne se comportaient pas différemment

que l’âge de pierre de l’Homo sapiens (SN: 3/26/20). Microscopique et moléculaire

des études sur la chaîne Abri du Maras indiquent que ses fibres proviennent de la

écorce intérieure d’un arbre comme le pin. Les cordiers néandertaliens devaient savoir

sur les modèles de croissance saisonnière des arbres, disent les chercheurs. Les meilleurs moments pour

la récolte des fibres de l’écorce interne va du début du printemps au début de l’été, lorsque les fibres

augmentation de la taille et de l’épaisseur due à la croissance des arbres.

Et l’équipe suggère qu’une compréhension de base des nombres

aurait également été nécessaire pour compter un nombre prédéterminé de fibres utilisées pour

faire des cordes, ainsi que suivre les schémas numériques des cordes ou des cordes

nécessaire pour construire des objets tels que des sacs et des filets.