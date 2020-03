Il s’est fait passer pour un médecin pour retirer sa femme de l’hôtel où elle purgeait la quarantaine obligatoire

Un l’homme a été arrêté dans les dernières heures pour violation de l’isolement social, préventif et obligatoire ordonné par le gouvernement national, après usurper l’identité d’un médecin pour pouvoir retirer sa femme, qui était en quarantaine dans un hôtel du centre-ville de Buenos Aires après être récemment revenu en Argentine.

Malgré le protocole de prévention strict que les autorités sanitaires appliquent pour isoler les personnes arrivant de l’étranger et éviter ainsi toute propagation possible du coronavirus, le sujet s’est rendu dans l’établissement où se trouvait son partenaire.

Selon ce qui a pu être vérifié par les caméras de surveillance de l’endroit, samedi vers 15 heures, le suspect est entré dans le hall du Hôtel Buenos Aires, situé à Suipacha au 845, vêtue d’un ambo bleu clair et portant un masque, avec l’intention de “secourir” cette femme.

L’homme a d’abord parlé avec le personnel de l’établissement, qui est géré par le syndicat La Bancaria, puis a déclaré à un membre de l’équipe de santé mentale du gouvernement de Buenos Aires qu’il transportait des médicaments pour le patient dans la chambre 301, qu’il n’a jamais identifié. par son nom.

Comme indiqué, un médecin a pris soin de remettre ces médicaments à l’épouse de l’accusé, car personne en dehors de l’équipe de santé ne peut approcher quelqu’un qui effectue la quarantaine établie pour ces cas. À ce moment-là, la dame a dit qu’elle voulait sortir deux valises de sa chambre.

Peu de temps après, l’homme habillé en médecin a été découvert en descendant l’ascenseur avec les deux valises et, intercepté par l’un des volontaires qui aide l’hôtel à soigner les personnes isolées, il s’est défendu. “Je connais ces choses”, a insisté le sujet, qui a nié avoir enfreint le protocole et a prétendu pendant plusieurs minutes être médecin, jusqu’à ce que a finalement reconnu qu’il était le mari de la patiente et que sa profession était dentiste.

Lors de la confession, Les employés de l’hôtel ont appelé la police pour signaler la situationPar conséquent, peu de temps après, des policiers du poste de police 1A sont arrivés à l’établissement, qui ont décidé d’accompagner le faux médecin à son domicile, où il devra désormais purger sa quarantaine pendant 14 jours.

Parallèlement, le Cour fédérale n ° 9, qui était en charge de l’enquête, a révoqué le permis de circulation de l’homme et l’a informé des conséquences criminelles que cela pourrait avoir s’il violait à nouveau l’isolement obligatoire.

Pour sa part, la femme est restée logée dans l’hôtel au centre de la capitale fédérale, ainsi que plus de 2 000 Argentins qui ont été mis en quarantaine dans différents logements après leur retour au pays récemment, tandis qu’un autre 334 se conformait déjà à cette mesure de prévention et ils ont pu rentrer chez eux.

Le gouvernement de la ville – comme cela arrive dans d’autres provinces et municipalités – prend en charge avec les fonds publics les dépenses nécessaires pour occuper ces chambres. De leur côté, les syndicats ont signé un accord avec l’État de Buenos Aires dans lequel ils ont abandonné le canon dans ce type de cas pour l’utilisation des installations qu’ils gèrent.