Il suffit de respirer ou de parler pour répandre COVID-19 après tout

Le coronavirus qui cause COVID-19 peut

se propager dans l’air en minuscules particules que les personnes infectées expirent pendant

respiration et parole normales.

Jusqu’à présent, les experts

ont dit que le virus, appelé SARS-CoV-2, ne se propage pas dans l’air

de cette façon, mais plutôt à travers des gouttelettes relativement importantes libérées lorsque les gens

toux ou éternuement. Ces gouttelettes peuvent contaminer les surfaces ou les objets et infecter les personnes

qui touchent la surface puis touchent leurs visages.

Les grosses gouttelettes sont toujours un moyen de

infection, mais les chercheurs disent maintenant que de minuscules particules en suspension dans

virus infectieux. «Les recherches actuellement disponibles soutiennent la possibilité que le SRAS-CoV-2

pourrait se propager via des bioaérosols générés directement par les patients.

l’expiration », des chercheurs des National Academies of Science des États-Unis,

Engineering and Medicine a écrit dans un rapport du 1er avril au bureau de la Maison Blanche

de la politique scientifique et technologique.

Si le coronavirus est en suspension dans l’air, cela pourrait aider à expliquer pourquoi il est si contagieux et peut se propager avant que les gens ne présentent des symptômes (SN: 3/13/20).

Au 2 avril, plus d’un million

dans le monde entier, COVID-19 est confirmé, avec près du quart des personnes

aux États-Unis, selon le suivi de l’Université Johns Hopkins.

Plus de 50 000 personnes sont décédées dans le monde, dont plus de 5 600 personnes

aux Etats-Unis.

Le port de masques chirurgicaux peut réduire la

quantité de virus que les personnes infectées se sont propagées, selon le groupe d’experts, citant

étude non publiée de l’Université de Hong Kong. La lettre ne traite pas

si porter

un masque protégera la personne portant le masque contre la maladie (SN: 3/27/20). Combien de virus une personne

doit respirer pour être infecté n’est pas connu.

Le rapport note également que le matériel génétique du virus a été détecté à plus de deux mètres (six pieds) des lits d’hôpital des patients. Cette constatation pourrait indiquer qu’une distance physique d’au moins deux mètres pourrait ne pas être suffisante pour limiter la propagation du virus. On ne sait pas encore si le virus infectieux peut être transporté aussi loin ou si le matériel génétique provient de virus morts.

