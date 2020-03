Il y a 237 cas de coronavirus en Espagne et Madrid confirme son premier décès

5 mars (.) – Les responsables de la santé ont déclaré jeudi que le nombre de personnes infectées par l’épidémie de coronavirus en Espagne avait augmenté d’environ 40, portant le nombre total de cas confirmés à 237 personnes.

Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé, Fernando Simón, a indiqué jeudi que sur le total des cas confirmés, 10 se trouvaient dans l’unité de soins intensifs (USI), tandis que 20 étaient sans lien clair de infection

La Communauté de Madrid a confirmé jeudi le premier décès par coronavirus. Il s’agit d’une femme de 99 ans souffrant de pathologies antérieures, décédée mardi à l’hôpital Gregorio Marañón et dont le test de laboratoire a été certifié mercredi après-midi, a expliqué le conseil en santé dans un communiqué de presse publié sur Twitter.

Avec cette femme, il y a déjà 3 décès par coronavirus en Espagne, alors que le nombre total de personnes infectées est une incidence de 0,51 cas pour 100 000 habitants.

“Tous (le défunt) présentaient des facteurs pouvant conduire à une issue fatale”, a expliqué Simon, qui a également noté qu’il y avait environ 10 personnes guéries.

“Nous avons des informations sur de nombreux cas qui ne présentent pas de symptômes mais il n’a pas été prouvé qu’ils ne sont pas des émetteurs”, a expliqué Simon.

La Santé publique a confirmé jeudi qu’à ce jour, il y a au total 90 cas positifs dans la région de Madrid, qui reste la communauté la plus touchée, suivie par la Catalogne, avec 24 cas confirmés jeudi, la Communauté de Valence, avec 19, et la Pays Basque avec 17. Selon le ministère de la Santé, des cas ont été détectés dans toutes les communautés à l’exception de Murcie, Ceuta et Melilla.

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a également comparu jeudi pour indiquer que l’Espagne est toujours en phase de confinement.

“Si vous suivez les conseils des autorités sanitaires, vous pouvez contenir le virus”, a expliqué Illa.

Le ministre devrait rencontrer vendredi ses homologues européens pour discuter de la situation avec les autres membres de l’UE.

“Nous allons défendre la coordination au plus haut niveau en Europe”, a déclaré Illa.

(Informations d’Emma Pinedo et Andrea Ariet; écrites par Andrea Ariet; éditées par Tomás Cobos)