Il y a 50 ans, des manifestations et des promesses ont lancé le pipeline Trans-Alaska

Se préparer pour une ruée vers l’or noir, Science News, 14 février 1970 –

Personne

n’a jamais fait ce à quoi sont confrontés les ingénieurs qui conçoivent le pipeline Trans-Alaska

avec: la nécessité de transporter du pétrole chaud à travers l’Arctique. Le pipeline Trans-Alaska,

devrait être achevé en 1972, transportera 600 000 barils de pétrole par jour

à travers l’Alaska.

Mise à jour

Malgré les protestations des militants écologistes et des Amérindiens, le pipeline a été achevé en 1977. Au milieu des années 80, le pipeline transportait environ 25% de tout le pétrole produit aux États-Unis et pouvait livrer plus de 2 millions de barils par jour, selon US Energy. Administration de l’information.

Mais la production de pétrole aux États-Unis a diminué depuis 1988, de sorte que le flux a ralenti. Cela permet au pétrole de refroidir en cours de route et à l’eau de s’accumuler dans le système, ce qui fait craindre la corrosion, les ruptures et les déversements d’hydrocarbures. Le pipeline de 1 288 kilomètres doit être démantelé et supprimé en cas de fermeture. Mais après que des centaines de milliers d’hectares en Alaska aient été mis aux enchères en décembre pour le développement du pétrole, et avec des millions d’autres encore à mettre aux enchères, un arrêt pourrait ne pas survenir de sitôt.