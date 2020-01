Il y a 50 ans, les scientifiques ont débattu de la nécessité d’un vaccin contre la variole

Controverse sur les vaccins, Science News, 31 janvier 1970 –

Dans

au début des années 1950, lorsque la variole a été officiellement déclarée anéantie

Aux États-Unis, des spécialistes des maladies infectieuses ont commencé à se demander si

les risques de [smallpox] la vaccination l’emportait finalement sur les avantages…. Aujourd’hui,

de nombreux spécialistes estiment que la vaccination contre la variole n’est plus justifiée

dans ce pays.

Mise à jour

Aux États-Unis, les vaccinations systématiques contre la variole ont pris fin en 1972 et dans le monde en 1980, lorsque la maladie a été déclarée éradiquée. Mais le monde n’est pas totalement à l’abri de la variole. Les laboratoires russes et américains conservent des échantillons du virus pathogène pour la recherche, et des versions militarisées peuvent exister.

En 2003, le gouvernement américain a fait pression pour redémarrer la vaccination des agents de santé et des premiers intervenants par mesure de précaution contre d’éventuelles attaques bioterroristes. Cet effort a échoué, en partie parce que les gens craignaient la possibilité de complications de santé dues au vaccin. Mais les autorités américaines ont stocké des vaccins contre la variole, ainsi que le premier traitement antivariolique, dont l’utilisation a été approuvée en 2018 (SN: 5/26/18, p. 10).