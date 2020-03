Il y a 50 ans, les scientifiques tentaient de maîtriser la fièvre de Lassa

Étudier un tueur, Science News, 21 mars 1970 –

En janvier 1969, un virus inconnu a été isolé pour la première fois dans le sérum de deux infirmières décédées.… L’infection, appelée fièvre de Lassa, touchait presque tous les organes du corps.… Jusqu’à présent, les médecins soupçonnaient la maladie de animal, mais quel animal n’est pas connu. On pense également que les patients peuvent contracter l’infection les uns des autres, mais uniquement par un contact plus qu’occasionnel.

Mise à jour

Nommé d’après le village nigérian où les cas sont apparus pour la première fois, le virus de Lassa provoque une fièvre hémorragique et tue environ 5 000 des centaines de milliers de personnes infectées chaque année en Afrique de l’Ouest. Le virus, transmis par le rat multimammate natal (Mastomys natalensis), peut être transmis par les fluides corporels humains.

L’Organisation mondiale de la santé considère la création d’un vaccin comme hautement prioritaire. Sur près de 30 vaccins en développement, un seul a été testé chez l’homme. Un essai clinique de l’innocuité et de l’efficacité de ce vaccin a commencé aux États-Unis en mai 2019, et un autre essai est prévu pour le Libéria, le Nigéria et le Ghana ce mois-ci.