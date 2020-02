Chronique: Il y a des Latinos qui doivent une grande faveur à ICE. L’immigration les a envoyés dans leur pays avant de payer leurs méfaits. Les autorités espèrent que cette histoire ne se répétera pas pour le bien des victimes.

Tomber entre les mains du Service de l’immigration et des douanes (ICE) est l’une des plus grandes craintes de tous les sans-papiers.

Et c’est l’agence fédérale la plus redoutée par les immigrés qui n’ont pas de statut juridique, car elle a le pouvoir d’expulser toute personne sans papiers sur son passage.

Au cours de la dernière décennie, l’ICE a arrêté et expulsé des millions d’étrangers du pays, en particulier pendant l’administration de l’ancien président Barack Obama, qui est considéré comme le “chef en chef” des déportations, au moins jusqu’à aujourd’hui, car il ne sait toujours pas si Donald Trump réussira. surmonter

Il donne l’impression que l’immigration s’est acquittée de sa tâche d’éloignement des personnes jugées «désagréables» par les autorités et il est possible que ce soit le cas, mais elle doit également déclarer qu’elle a souvent eu tort ou qu’elle a foiré , comme on dit là-bas.

Par exemple, au niveau national, il existe d’innombrables cas d’immigrants titulaires d’un permis de travail ou d’un visa valides qui ont été détenus lors de raids de l’ICE et même de citoyens américains qui ont été expulsés.

Mais ce n’est pas tout, il y a aussi de très rares cas de sujets à qui ICE, dans sa tentative de les faire sortir rapidement des États-Unis. et de continuer à ajouter des «chiffres positifs», il les a expulsés en ignorant qu’ils avaient des comptes en instance devant la justice.

L’immigration leur a rendu une grande faveur, mais a gravement affecté les enquêtes du procureur général et des forces de police locales. Et incidemment, cela a également rendu les crimes impunis et les victimes moquées.

En Géorgie, une centaine de Latinos qui ont commis ou ont été impliqués dans des crimes graves se sont retrouvés dans leur pays avant d’être jugés, ce qui inquiète les autorités locales.

C’est précisément certaines de ces histoires que je veux vous raconter dans ma chronique d’aujourd’hui.

En 2017, la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis a porté un coup dur à une cellule de drogue qui opérait dans et autour de la région de Gainesville.

Ils sont tombés dans une maison de la ville d’Oakwood après avoir été alertés par leurs informateurs qu’ils venaient de recevoir une grande quantité de drogue.

En entrant, des agents fédéraux ont découvert de la cocaïne, de l’héroïne et diverses armes à feu. La cargaison était évaluée à plus de 6 millions de dollars.

Deux femmes ont été arrêtées, Monica Pascual Brito, une Mexicaine de 24 ans et Karla Álvarez, une Américaine de 28 ans.

La première est la sœur de Ricardo Pascual Brito, un trafiquant de drogue renommé de la région, tandis que la seconde était une enseignante locale.

Ricardo a été capturé quelques jours plus tard en train de faire un fort transfert vers le Mexique, de sorte que la DEA pensait que ce chapitre était enfin clos.

Ce sur quoi ils ne comptaient pas, c’est que l’ICE sortirait le couple frère de la prison locale et la déporterait dans leur pays avant de s’asseoir sur le banc de l’accusé.

De cette façon, celui qui a pris le pire était le professeur qui, au final, ne savait rien à voir avec les tours illégaux des frères Brito.

Et c’est la seule, mais grande erreur d’Alvarez, d’avoir loué une chambre aux frères sans savoir ce qu’ils faisaient vraiment.

Karla a perdu son emploi et a été emprisonnée pendant plusieurs mois jusqu’à ce que l’accusation retire les accusations faute de preuves. Mais alors qu’elle était derrière les barreaux, la Brito a sûrement apprécié ses gains au Mexique, car ICE les a expulsés rapidement.