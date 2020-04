Il y a environ 90 millions d’années, une forêt tropicale a poussé en Antarctique

Il était une fois, il y avait

une forêt tropicale marécageuse près du fond du monde.

Sédiments enfouis extraits

du fond marin au large de l’Antarctique occidental contient du pollen antique, des racines fossilisées

et d’autres preuves chimiques d’une forêt diversifiée qui a prospéré des millions de

il y a quelques années, à moins de mille kilomètres du pôle Sud.

Les sédiments offrent un aperçu le plus au sud à ce jour sur la chaleur de la Terre au milieu du Crétacé, il y a entre 92 et 83 millions d’années. En analysant les traces de végétation dans les sédiments, les chercheurs ont reconstruit les conditions climatiques du site. Les températures annuelles moyennes dans la forêt étaient d’environ 13 ° Celsius, avec des températures estivales atteignant jusqu’à 20 ° ou 25 ° C, rapporte l’équipe dans le Nature du 2 avril.

Le Crétacé moyen est connu pour avoir été l’un des

périodes les plus chaudes de la Terre au cours des 140 derniers millions d’années, sur la base

fossiles et sédiments recueillis sur le fond marin plus près de l’équateur. Atmosphérique

les niveaux de dioxyde de carbone auraient été d’au moins 1 000 parties par

million. (Les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère

407 ppm, la plus élevée des 800 000 dernières années.)

Mais pour qu’une forêt prospère si loin au sud, encore plus

de bonnes conditions de serre devaient exister que ce que l’on pensait auparavant, avec des

des niveaux de dioxyde de carbone compris entre 1 120 et 1 680 ppm, selon le géologue marin Johann

Klages.

“Il nous montre l’extrême puissance du dioxyde de carbone – ce

le dioxyde de carbone peut vraiment faire “, explique Klages, de l’Institut Alfred Wegener à

Bremerhaven, Allemagne. “Même sans lumière pendant quatre mois, [Antarctica] pourrait

ont encore un climat tempéré. “

L’équipe a récupéré le cœur de 30 mètres de long de l’intérieur

Amundsen Sea Embayment, où aujourd’hui fond rapidement

Les glaciers de Thwaites et de Pine Island se déversent dans la mer (SN: 1/7/20). Avant même d’analyser la

noyau, dit Klages, les chercheurs savaient que c’était spécial: les trois derniers mètres

des sédiments, correspondant dans le temps au milieu du Crétacé, ont montré des traces

des racines.

“Nous avons vu de nombreux cœurs en Antarctique, mais nous n’avons jamais

vu quelque chose comme ça », dit Klages.

Des chercheurs dirigés par Johann Klages (à droite) ont analysé les sédiments du fond marin au large des côtes de l’Antarctique occidental. Les analyses d’un noyau de sédiments ont révélé un réseau dense de racines ainsi que de pollen, de spores et d’autres traces chimiques de plantes d’eau douce. Thomas Ronge / Alfred Wegener Institute

Le pollen dans le noyau a suggéré que cette ancienne

la forêt abritait des conifères, des fougères et des arbustes à fleurs, ainsi que des tapis de bactéries (SN: 5/16/11). Les analyses de sédiments ont montré

aucune trace de sel, suggérant qu’il s’agissait d’un marais d’eau douce.

Les données forestières sont également des preuves solides que

L’Antarctique était en grande partie libre de glace au milieu du Crétacé, dit Klages. Haute

le dioxyde de carbone n’aurait pas suffi à lui seul à maintenir les températures douces.

près du pôle. Si une calotte glaciaire d’un blanc éclatant était présente, par exemple,

aurait reflété une grande partie de la lumière solaire entrante dans l’espace,

terre froide. Mais la couverture végétale a l’effet inverse, absorbant plus de soleil

chaleur et amplification du réchauffement de la serre.

L’étude représente «un enregistrement sans ambiguïté de

juste des conditions plus chaudes, mais une flore forestière diversifiée »au Pôle Sud, explique Julia

Wellner, géologue à l’Université de Houston.

«Ce document nous rappelle que, simplement parce que

Là [is] un continent assis au pôle Sud, [that] ne veut pas dire ça

doit nécessairement avoir de la glace partout, ou même être particulièrement froide, »Wellner

dit.

Quant à la signification éventuelle de cette constatation,

aux changements climatiques modernes et à la fonte des glaciers de l’Antarctique, note Wellner

qu’il est difficile de faire des parallèles directs. Le carbone atmosphérique d’aujourd’hui

les niveaux de dioxyde sont bien en dessous des niveaux moyens du Crétacé, mais grimpent. Et continental

les masses terrestres se sont déplacées sur des millions d’années – poussées et tirées par les

plaques tectoniques en mouvement – menant, en partie, à l’océan et à l’atmosphère

des schémas de circulation différents de ceux du passé profond.

L’étude met en évidence le rôle puissant des différents

rétroactions, telles que la présence ou l’absence de couverture de glace, sur le climat général,

Dit Wellner. Quel rôle ces rétroactions pourraient jouer à l’avenir n’est pas encore

clair. La calotte glaciaire antarctique actuelle, par exemple, pourrait

tempérer théoriquement le réchauffement galopant de la serre, même si le dioxyde de carbone

continue de s’accumuler dans l’atmosphère.

Klages est d’accord. «Présence de glace

sur la planète est un grand cadeau », dit-il. “Et [we] devrait faire tout ce que nous pouvons pour

garde le.”