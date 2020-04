Il y a plus d’un million de personnes infectées dans le monde

Ce jeudi, le Cas de coronavirus dans le monde, ils représentaient au moins un million deux mille 259 les gens.

Selon l’Université John Hopkins, les États-Unis, l’Italie et l’Espagne sont le pays avec le plus grand nombre d’infections au COVID-19. En outre, dans le monde, 51 335 personnes ont perdu la vie à cause du virus originaire de Wuhan, en Chine.

Avec ces chiffres, le nombre mondial d’infections au COVID-19 a déjà dépassé celui des autres flambées précédentes, telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) détecté en 2003, qui a touché 8198 personnes et causé 774 décès. Ainsi qu’Ebola en Afrique de l’Ouest, qui a acquis 28 mille 646 personnes, dont 11 mille 323 sont décédées.

La figure du plus d’un million de cas de coronavirus Il n’est dépassé que par la grippe A (H1N1), qui accumule 700 millions d’infections et 150 000 décès. De même, en raison de l’impact estimé de la grippe espagnole en 1918, qui, bien que les chiffres exacts ne soient pas connus, aurait pu tuer environ trois à six pour cent de la population mondiale.

Pendant ce temps, dans le monde, 93% de la population (7,2 milliards de personnes) est confinée pour ralentir la progression de COVID-19. Ceci selon les données du UN Pew Research Center, à Washington. L’arrêt de l’économie pour stopper le virus a pénalisé les marchés boursiers mondiaux et conduit certains pays à abaisser leurs prévisions de croissance.

Avec des informations de Notimex et EFE.

