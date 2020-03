Ilia Consulting développe un microsite spécialisé dans la résolution des doutes sur le modèle 720 | Communiqués

C’est l’un des modèles les plus controversés de ces derniers temps, notamment en ce qui concerne ses pénalités élevées, qui peuvent atteindre 100 000 € en cas de présentation incorrecte.

Le modèle 720, ou déclaration d’actifs à l’étranger, est une déclaration informative qui contient les actifs, les actifs ou les droits que le contribuable possède à l’étranger. La procédure consiste à faire ladite déclaration et est gratuite; Elle n’entraîne l’entrée d’aucun contingent fiscal, à l’exception des éventuelles sanctions pouvant en découler. Ceux-ci peuvent atteindre des montants de 1 500 à 10 000 €, sans parler des sanctions prévues dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui peuvent atteindre 150% du montant non déclaré. En règle générale, le modèle 720 doit déclarer les personnes physiques dont les actifs à l’étranger sont évalués à plus de 50 000 €. Il s’agit d’un des modèles les plus controversés notamment en ce qui concerne les sanctions pouvant aller jusqu’à 100 000 € dans certains cas.

Pour cela et pour d’autres raisons, il est essentiel de se mettre entre les mains d’un bon conseiller fiscal en ce qui concerne le modèle 720, pour s’assurer des étapes à suivre et que les conseils soient faits avec le plus grand professionnalisme et diligence.

Afin de fournir une solution à toutes les personnes ayant ce problème, Ilia Consulting Il présente le premier microsite spécialisé dans le modèle 720. Il vise à résoudre tous les doutes que les particuliers et les autres conseillers fiscaux peuvent avoir sur cette procédure. Le service a comme viser à éviter des pénalités élevées pour la non-présentation ou la présentation incorrecte du modèle. Xavier Vilalta, responsable du département fiscal d’Ilia Consulting, déclare que «chaque année, nos clients évitent des amendes importantes grâce à la présentation correcte du modèle 720 et dans le délai imparti».

Le service proposé par Ilia Consulting est basé sur une étude antérieure dans laquelle ils analysent la situation de chaque client: évaluer et conseiller sur la soumission obligatoire du modèle 720. De plus, ils établissent une comparaison avec les années précédentes, présentés et non présentés et conseillent sur d’éventuelles pénalités, ils évaluent également les actifs selon la méthodologie de calcul du Trésor. Ensuite, ils préparent la déclaration et envoient un projet pour approbation (ils ne présentent rien sans l’approbation du client). Enfin, ils présentent le modèle 720 sans déplacements et sans inconvénients. Si nécessaire, ils présentent des ressources au Trésor concernant d’éventuelles divergences telles que des sanctions ou des consultations contraignantes.

À propos d’Ilia Consulting Group

Ilia Consulting Group est un projet d’entreprise né de l’intégration de Cot Asesores, Gescobar et Ilia Consultoria. Avec effort et enthousiasme, il a réussi à unifier une structure de plus de 50 professionnels dédiés au conseil fiscal (avec différents domaines de spécialisation), juridique, commercial, social et comptable.

C’est une partie importante d’ETL Global, un groupe international de plus de 1000 bureaux professionnels, dans plus de 50 pays, actuellement en 7e position en chiffre d’affaires dans le classement des services professionnels en Espagne du journal Expansion.

Auteur: Ilia Consulting