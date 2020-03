Ilicic laisse Cristiano derrière lui et Haaland est déjà le meilleur buteur de 2020 | Réseaux sociaux sportifs

Le Slovène Josip Ilicic a emmené Atalanta en mains propres en quarts de finale de la Ligue des champions mardi avec un poker retentissant pour décider 4-3 à Valence à Mestalla et a déjà marqué 14 buts en 2020, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’année solaire dans les cinq grandes ligues européennes devant le portugais Cristiano Ronaldo et le norvégien Erling Braut Haaland.

Ilicic, 32 ans et lors de sa première campagne absolue en Ligue des champions, n’avait marqué aucun but en phase de groupes, mais a élevé la voix dans cette phase d’élimination directe, dans laquelle il a coulé Valence avec un but en le match aller, joué à San Siro, et avec un fort poker ce mardi à Mestalla.