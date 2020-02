Illa: Ceux qui ont l’intention de boycotter le dialogue auront du mal | La politique

Le ministre de la Santé et secrétaire de l’Organisation du COPS, Salvador Illa, a la “ferme conviction” que le gouvernement et le Bureau de la Generalitat sur la Catalogne seront un instrument “utile” et est convaincu qu ‘”ils auront du mal” qui prétendent Boycottez le dialogue.

Dans une interview accordée à EFE, Illa considère qu’il existe une “demande très large” de la société catalane et espagnole dans son ensemble “pour que la politique soit inversée en majuscules, en gras et souligné” en Catalogne.