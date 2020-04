Illa demande aux communautés des propositions de départs par plages horaires | La politique

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a demandé aux communautés autonomes des idées sur la façon d’organiser les départs dans les plages horaires lors de la réunion du Conseil interterritorial de la santé, qu’il a présidé cet après-midi et qui se réunira à nouveau demain pour informer les conseillers du plan de méfiance que le Conseil des ministres envisage d’approuver.

Lors de la réunion du Conseil interterritorial du système national de santé, les directeurs de la branche ont informé Illa du développement d’hier, lorsque pour la première fois en six semaines des enfants de moins de douze ans ont été autorisés à se promener, accompagnés d’un adulte. , et le démarrage ce lundi de l’étude de séroprévalence ENE-COVID a été discuté, ce qui nous permettra de connaître la taille de l’infection en Espagne.

Cela a été confirmé par le conseiller asturien, Pablo Fernández, qui a expliqué que le Conseil interterritorial se réunira à nouveau demain afin qu’Illa rende compte de ce processus de désescalade, après que l’exécutif l’a approuvé au Conseil des ministres, comme annoncé. Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé samedi dernier que si l’évolution des infections était favorable, il serait possible de sortir faire du sport individuellement ou de se promener avec la personne “vivant ensemble” à partir du 2 mai.

Des sources du ministère de la Santé de Castilla-La Mancha ont informé Efe que le ministre avait demandé des idées sur la façon dont les gens pouvaient sortir dans la rue “à différents moments”, c’est-à-dire avec un système de plages horaires.

Le président d’Estrémadure, Guillermo Fernández Vara, proposera un système de tranches horaires, comme annoncé cet après-midi sur son profil “Twitter”, afin que les enfants, ceux qui font du sport et ceux qui marchent “puissent le faire à des moments différents pour éviter les risques inutiles “à partir du 2 mai.

L’Andalousie a suggéré, entre autres propositions, que les départs des maisons pour se promener ou faire du sport soient avancés au vendredi 1er mai prochain et que toutes les familles puissent le faire ensemble à partir du 10 “en gardant toutes les précautions nécessaires. “

Ces sorties se dérouleraient dans différentes tranches horaires pour éviter les foules: les plus âgées entre 9h le matin et 2h l’après-midi et les enfants entre 4h l’après-midi et 9h le soir, tandis que pour les sportifs un horaire est proposé de 7 à 10 heures du matin et de 9 à 11 heures le soir.

La Xunta de Galicia demande également d’adapter les sorties aux plages horaires pour déconcerter les enfants et les personnes âgées et pratiquer des sports, tout en proposant de prendre en compte “l’urbanisation” et la “densité démographique”, selon des sources du ministère de la Santé.

Pour le gouvernement cantabrique, il est également essentiel qu’un plan de sortie échelonné soit établi tout au long de la journée, afin de réduire les moments de concentration des personnes, selon la ministre de la Présidence, de l’Intérieur, de la Justice et de l’Action étrangère, Paula Fernández.

Cela a été transmis par Fernández au ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, lors de la réunion du Comité d’État pour la coordination du système de protection civile (CECO) lundi, dans laquelle il a souligné la nécessité de minimiser les risques de nouvelles flambées. dans des contextes particuliers tels que les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, ainsi que dans des endroits où de grandes concentrations de personnes se rassemblent.

Pour sa part, le gouvernement d’Aragon a préparé un document de désescalade en quatre phases, qui durerait jusqu’au 8 juin, avec une première période (jusqu’au 2 mai) pour les communes de moins de 5 000 habitants, dans laquelle le confinement serait levé de façon modérée et la mobilité au sein de la commune serait restreinte et les villes de moins de mille habitants pourraient ouvrir des activités non essentielles.

Ce lundi, la Catalogne a une nouvelle fois demandé que les sorties des enfants soient organisées par tranches horaires car le système actuel, a déclaré le ministre de l’Intérieur, Miquel Buch, rend “très difficile à vérifier et à démontrer” que les enfants de moins de 14 ans ne partent que une heure.