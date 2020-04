Illa pense que les conseils pour sortir avec des enfants sont généralement suivis | Couverture

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a assuré que les recommandations pour que les enfants sortent dans la rue ce dimanche en toute sécurité “sont généralement respectées” et a déclaré qu’il n’avait pas vu les images des agglomérations diffusées à via les réseaux sociaux.

Comme le ministre l’a déclaré lors d’une conférence de presse télématique après la réunion de Pedro Sánchez avec les présidents régionaux, les informations que le ministère de l’Intérieur lui a fournies indiquent que ces conseils étaient largement respectés, bien qu’il ait averti qu’ils allaient voir comment les choses évoluent.

Dans l’éventualité où “un certain ajustement” devrait être fait lors du départ des mineurs, le ministre a insisté pour qu’ils le fassent.

Il a souligné que les Espagnols au cours de ces six semaines de détention ont donné dès le début des signes de bon sens et de responsabilité “très élevés” et est convaincu qu’ils continueront à adopter ce comportement.

À partir de ce dimanche, les enfants de moins de quatorze ans peuvent sortir dans la rue, même s’ils se promènent à une heure maximum et à moins d’un kilomètre de leur domicile, et ils pourront courir, sauter et porter leurs propres jouets, mais toujours en respectant les instructions de distance et d’hygiène. .