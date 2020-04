Ils affirment que Kim Jong Un est en “grave danger” après une opération

Le leader de la Corée du Nord,Kim Jong Un, serait en“grave danger”après avoir subi une intervention chirurgicale, selon des sources du renseignement américain citées mardi par la télévision ..

En ce sens, le journal sud-coréen «Daily NK», spécialisé dans les affaires nord-coréennes, a souligné que Kim était sous traitement après avoir subi uneopération cardiovasculaire le 12 avril.

“Kim souffrait d’une inflammation des vaisseaux sanguins qui affectaient le cœur depuis août dernier, mais son état s’est aggravé après avoir récemment effectué plusieurs voyages au mont Paektu”, a déclaré ce journal citant l’une de ses sources.

L’intervention de Kim, a-t-il ajouté, a également été possible en raison des causes dérivées de sonmauvaises habitudes alimentaires et de santéainsi que pour un“surmenage”.

De leur côté, les autorités deCorée du sudIls ont préféré attendre pour l’instant et ne l’ont pas commenté.

La dernière fois que Kim a fait une apparition publique, c’était le 11 avril. Quatre jours plus tard, il y avait des spéculations sur sa santé après qu’il n’était pas présent lors de la fête la plus importante du pays, celle du 15 avril, lorsque l’anniversaire de la naissance du père fondateur de la Corée du Nord, Kim Il Sung, est commémoré. , son grand-père.

