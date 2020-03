Ils analysent les sanctions imposées aux compagnies aériennes qui amènent des Argentins de l’étranger sur des vols non autorisés

L’Administration nationale de l’aviation civile (Anac) analyse les sanctions à l’encontre des sociétés Gol, Copa et Air Canada pour la vente de billets d’avion non autorisés en Argentine.

Il existe une liste de 120 vols autorisés à rapatrier un peu moins de 25 000 Argentins surpris à l’étranger par la crise des fermetures de frontières et des interdictions de vol dues au coronavirus.

Mais certaines compagnies vendent des vols qui ne figurent pas sur cette liste et font pression sur l’ANAC avec une stratégie du fait accompli, ce qui provoque une gêne dans le corps.

“Il doit être entendu qu’il y a une décision présidentielle de restreindre l’entrée dans le pays, donc chaque vol doit être préalablement analysé et approuvé; chacun d’eux est une exception à la règle générale “, a déclaré le chef de l’ANAC, Paola Tamburelli. “Nous allons rapatrier chaque Argentin, mais dans le cadre juridique de l’exception que nous vivons.”

Consulté par Infobae, Tamburelli a déclaré que les compagnies qui ont fait leurs preuves sont la Copa panaméenne, le Gol brésilien et la Canadian Air Canada et qu’il est envisagé de les sanctionner “essentiellement pour accepter des passagers sans autorisation de vol”.

Tamburelli a expliqué à Infobae qu’à 2 heures du matin hier, ils ont eu une situation très conflictuelle avec un vol Copa en provenance du Panama, qu’ils ont finalement autorisé à “penser au passager”.

L’entreprise, a déclaré Tamburelli, a promis d’apporter tous les papiers pour régulariser la situation, mais ne les a pas apportés. Et ce samedi matin, il a répété la pratique. De retour, le vol a été autorisé. “Et maintenant, ils font pression pour un troisième vol de la même manière”, a déclaré le responsable à Infobae.

“La règle est claire: les vols sont suspendus, les vols sont autorisés avec une procédure spéciale, c’est quelque chose qui a à voir avec un problème de santé, avec l’autorisation des migrations, avec la connaissance des conditions de vol, de l’équipage” .

Le pire, a-t-il souligné, c’est que dans le cas de la Copa, ils pressent avec les passagers de l’avion et leur disent par le biais du système de communication interne “le vol est retardé parce qu’Anac ne nous autorise pas”.

La situation s’est répétée avec un vol Gol et un vol Air Canada.

A la demande d’Infobae si Anac a signalé quelque part sur son site Web quels vols sont autorisés, pour éviter que les passagers potentiels ne soient déçus de bonne foi, Tamburelli a indiqué qu’ils avaient publié ces informations, mais ils ont cessé de le faire parce que les vols ont changé de nombreuses fois depuis calendrier qui a finalement causé une grande confusion.

Pour être bien informé, a-t-il dit, les Argentins bloqués à l’étranger doivent contacter les ambassades ou consulats argentins des pays d’où ils doivent embarquer sur leurs vols de “rapatriement”.

Les 120 vols autorisés à ce jour comprennent également ceux d’Aerolineas Argentinas, qui a rapatrié aujourd’hui environ 500 Argentins sur deux vols en provenance du Brésil et un du Paraguay. Le Flybondi à bas prix a également commencé hier des vols de rapatriement depuis le Brésil et le Paraguay.

Interrogée sur les prix pratiqués par les compagnies aériennes vendant des billets sur des vols non autorisés, Tamburelli a répondu qu’elle n’était pas au courant. Dans certains cas, a-t-il noté, les passagers ne paient pas réellement le billet s’ils rachètent un chèque FIM (que la compagnie dans laquelle ils avaient le vol d’origine ne peuvent pas effectuer le vol de retour) et reçoivent le retour de la part d’une autre compagnie avec laquelle ils le premier effectue une sorte de compensation.

La chose la plus importante, a déclaré Tamburelli, est que la pratique des vols non autorisés se propage. Avant d’acheter un billet, a-t-il insisté, les Argentins consultent l’ambassade ou le consulat compétent.

En plus des vols non autorisés de Gol, Air Canada a effectué un vol depuis le Chili et Gol depuis le Brésil. Mais les pires cas, a-t-il dit, étaient ceux de Gol, avec son message aux passagers que le vol avait été retardé en raison du refus d’Anac.

“Nous devons vérifier que les conditions sont remplies: avion, équipage, aéroport, ce n’est pas comme monter dans une voiture et se garer quand on arrive à destination”, a expliqué le responsable de l’Anac.

En outre, a déclaré Tamburelli, il y a eu des cas vérifiés de vols autorisés qui décident de ne pas décoller parce que les compagnies ne sont pas rentables de ne pas avoir vendu suffisamment de billets.

“Nous allons rapatrier chaque Argentin, mais dans le cadre juridique de l’exception que nous vivons”, a conclu Tamburelli.