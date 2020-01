ils arrêtent le grand-père de l’enfant auteur de la tragédie

La page

Mexique: tir à l’école: le procureur de l’État de Coahuila a confirmé le mandat d’arrêt contre le grand-père du garçon de 11 ans auteur de la tragédie José Ángel ‘M’ a été accusé de négligence dans l’utilisation des armes que l’enfant a emmenées à l’école Le garçon a tué un enseignant et blessé six personnes avant de se suicider, mais pas avant de laisser des détails choquants

Le procureur de l’État mexicain de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, a confirmé l’exécution d’un mandat d’arrêt contre José Ángel ‘M’, grand-père du garçon de 11 ans qui a tué un enseignant et blessé six autres personnes vendredi dernier à l’école Cervantes de Torreón, pour se suicider plus tard.

Le procureur a expliqué que l’homme est accusé d’avoir commis un crime pour omission dans le meurtre injustifié de l’enseignante María Assaf, ayant fait preuve de négligence dans l’utilisation des armes que l’enfant a emmenées à l’école, a rapporté El Universal.

Le procureur a confirmé que l’accusé avait déjà été arrêté et se trouvait à la prison de Torreón.

Il a indiqué qu’il entamait une nouvelle période pour prendre en charge les données de test qui soutiennent le dossier d’enquête, ainsi que la stratégie de défense.

“Dans les preuves qu’il y a des preuves accumulées dans le dossier d’enquête, cette personne est la référence, le propriétaire qui prend les rênes de la maison”, a indiqué le procureur Gerardo Marquez.

Dans le cas où la responsabilité serait gérée, l’accusé pourrait être condamné à une peine de 18 à 35 ans de prison.

Le gouverneur de l’État, Miguel Ángel Riquelme, a déclaré que tout indiquait que l’homme n’avait pas les permis nécessaires pour avoir l’une des deux armes utilisées dans l’attaque.

Vendredi matin, l’élève de sixième est arrivé dans sa classe du Collège Cervantes, dans la ville de Torreón, et a demandé l’autorisation d’aller aux toilettes. Au bout de 15 minutes, comme il n’était pas revenu, son professeur est allé le chercher et le garçon a quitté les toilettes en tirant avec deux armes. En plus de tuer le professeur, il a blessé cinq de ses camarades de classe et un professeur d’éducation physique avant de se suicider.

Les autorités avaient déjà indiqué que le garçon vivait avec ses grands-parents parce que sa mère était décédée il y a quelques années et qu’il n’avait pas présenté de problèmes de comportement à l’école, rapporte AP.

Torreón est une ville industrielle et de rassemblement qui, il y a quelques années, était un lieu où la violence était élevée en raison de la lutte entre des groupes rivaux du crime organisé.

Détails sur l’enfant auteur et comment le tournage a eu lieu

“Aujourd’hui va être le jour”, aurait déclaré le garçon à ses camarades de classe, puis tiré sur les élèves et son professeur, qu’il a tués, ce qui a été mentionné par le gouverneur de Coahuila, Miguel Angel Riquelme.

Après les événements qui ont pleuré la scène internationale, des détails sur l’affaire ont été révélés.

L’enfant de sixième année vivait avec sa grand-mère et avait “de très bonnes notes” et “un comportement apparemment normal”, a déclaré le maire de Torreon Jorge Zermeño quelques instants plus tard, sans exclure qu’il ait “une sorte de problème”.

Il a également été révélé par les médias locaux que le garçon vivait avec ses grands-parents depuis la mort de sa mère il y a des années.

