Ils avertissent que les Hispaniques sous-estiment l’impact de COVID-19

Ils avertissent que les Hispaniques sous-estiment l’impact du coronavirus Beaucoup de gens croient encore que le coronavirus est un mythe D’autres ne prennent pas des mesures de sécurité adéquates et finissent même en soins intensifs

Une préoccupation vient de la salle d’urgence de l’hôpital américain: les Hispaniques ont sous-estimé l’impact de COVID-19.

Les interprètes médicaux, qui travaillent en première ligne de la bataille, appellent la communauté à prendre conscience de la gravité de cette pandémie.

Cela a été noté par Diana Ptacek et Angélica Brito, qui ont respectivement 4 et 7 ans d’expérience dans les hôpitaux en tant que traductrices latino-américaines.

Pendant qu’ils se trouvaient aux urgences d’un hôpital d’Atlanta, nous leur avons parlé de l’impact du coronavirus.

Pourquoi est-il important de faire appel aux Latinos dès maintenant?

Ces derniers jours, nous avons constaté une augmentation considérable des cas graves de patients présentant des symptômes de coronavirus et nous avons remarqué que ces patients nous donnent des informations erronées, ils nous disent qu’ils ne connaissaient pas certaines informations ou qu’ils sont fondamentalement mal informés.

Les Latinos ne voient pas cela comme quelque chose de grave ou ne prennent-ils pas des mesures de précaution?

Il existe différentes situations. Tout d’abord, beaucoup de gens nous ont demandé, pensez-vous que le coronovirus est un vrai valgus? Cela existe-t-il? Il semble que la rumeur continue que le coronavirus n’existe pas dans la communauté hispanique, ce qui est assez grave parce que si les gens croient que cela n’existe pas, cela signifie qu’ils ne se protègent pas parce qu’ils croient que c’est un mythe ou que c’est quelque chose faux.

L’autre chose est que les gens ne savent pas à quelle vitesse ils peuvent l’attraper et une fois qu’ils attrapent une maladie simple, à quelle vitesse quelque chose de grave peut-il devenir. Alors les gens ne le croient pas et disent “je vais continuer ma vie normale”.

Les médecins sont-ils également concernés?

Oui, de nombreux spécialistes nous demandent pourquoi tant d’hispaniques viennent qui continuent de travailler, de continuer à se réunir avec la famille, d’aller à l’église et d’arriver avec des symptômes très graves de Covid-19 où parfois ils doivent être emmenés directement en soins intensifs et que Cela nous dit que les gens n’ont pas pris de précautions.

Quels cas ont retenu votre attention?

Des cas de parents qui viennent d’un autre État pour rendre visite à la famille et ces gens pensaient qu’ils étaient en bonne santé parce qu’ils n’avaient aucun symptôme, mais ils étaient infectés et nous nous sommes retrouvés avec jusqu’à 4 membres de la même famille dans l’urgence. Des proches qui viennent souvent en avion et mettent ainsi en danger non seulement la famille qu’ils viennent visiter mais aussi les personnes avec qui ils voyagent. On peut voir comment le virus se propage si rapidement.

Il est inquiétant de voir que la communauté croit que ce n’est pas quelque chose de grave ou qu’elle y est immunisée. Dans cette situation, quand ils ne travaillent pas et qu’en pensent-ils: quoi de mieux que de se retrouver en famille ou de faire la fête? et ce n’est pas le moment de se rencontrer car il est très facile de l’attraper.

La même chose s’est produite avec les paroissiens de différentes églises, que jusqu’à ce que le gouvernement décrète que ce ne devrait pas être le cas, les églises ont continué à rassembler des gens pour la prière. Même à ce jour, j’ai entendu des gens dire que même si l’église était fermée, ils assistaient toujours à des groupes de prière dans les maisons de certains paroissiens.

Ce n’est pas parce qu’une personne n’a pas l’air malade qu’elle n’est pas infectée et ne peut pas infecter quelqu’un d’autre.

Quelle communauté est la plus touchée?

Nous avons reçu des patients de toutes races ou ethnies. La communauté avec le moins de ressources et le moins d’informations est celle qui finit parfois par être la plus touchée. De plus, si son importance est minimisée, alors plus de patients infectés apparaissent.

Quels conseils donnez-vous à la communauté pour se protéger du coronavirus?

Tout d’abord, prenons cette situation au sérieux. Ensuite, nous suivons les instructions pour rester à la maison. Bien sûr, ils doivent sortir et acheter leur nourriture et peut-être faire quelque chose d’essentiel, mais sinon, rester à la maison. Ayez également une hygiène extrême des mains. Apprenez à nos enfants à se laver fréquemment. Faites-le de la bonne façon, entre les doigts, le dos de la main et faites-le constamment, même si vous êtes à la maison et bien plus si vous sortez.