Ils commencent à voir la lumière au bout du tunnel

Avec plus de 11 mille décès par coronavirus, l’Espagne commence à voir le début du calme. Le président espagnol prolongerait la quarantaine de deux semaines. Le président a demandé de la patience et davantage d’aide à la population pour faire face au coronavirus en Espagne.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a assuré samedi que son pays, dévasté par la pandémie de coronavirus, avec 11 744 décès et 124 736 infectés, commence à voir le jour au bout du tunnel.

Sánchez a indiqué que si le ralentissement actuel de la flambée se poursuit, l’Espagne est en voie de réduire ses cas de COVID-19, la maladie qui cause le nouveau coronavirus. L’Espagne a enregistré 34 219 personnes récupérées de COVID-19, a précisé l’agence de presse AP.

L’Espagne est au niveau de l’Italie comme l’un des pays avec le plus d’infections à coronavirus, après les États-Unis.

Dans un discours télévisé à la nation, Sánchez a déclaré que l’Espagne était sur le point de réduire la propagation du virus et a imploré les citoyens de faire plus de sacrifices pendant la crise. Il a assuré que l’Espagne aplatissait la courbe du taux d’infection, mais qu’elle devait faire plus pour continuer à progresser.

“Les données prédisent que ces jours-ci, une fois le pic dépassé, nous sommes en mesure de plier la courbe de l’expansion de l’épidémie”, a déclaré Sánchez, cité par l’agence Europapress.

Sánchez a profité du discours pour annoncer qu’il s’entretiendrait avec le Parlement pour prolonger l’état d’urgence de deux semaines supplémentaires afin de lutter contre la nouvelle pandémie de coronavirus. L’Espagne est en quarantaine depuis le 14 mars et l’état d’urgence devrait prendre fin le 12 avril. La prolongation de deux semaines la prolongerait jusqu’au 26 avril pour un total de six semaines sous quarantaine.

“Nous devons maintenir les mesures pendant deux semaines supplémentaires. Je comprends combien il est difficile de prolonger cet effort et de sacrifier pendant deux semaines de plus », a déclaré Sánchez, selon Europapress.

Le chef du principal parti d’opposition a déjà déclaré qu’il soutiendrait le gouvernement lors de sa demande de prolongation cette semaine au Parlement. Ce sera la deuxième extension demandée par Sánchez.

Les restrictions strictes qui obligent les gens à rester chez eux, à l’exception des points de vente pour acheter de la nourriture et des médicaments, ainsi que la fermeture des industries non essentielles, ont aidé l’Espagne à réduire son taux de contagion des coronavirus, qui était supérieur à la 20% la semaine dernière à 6% le samedi.

Sánchez a averti que lorsque les restrictions seront assouplies, elles seront progressives et que l’on ne sait toujours pas quand reprendre les activités normales.

La Liga et les joueurs encore loin d’un accord sur les coupes

D’autre part, la Ligue espagnole et les joueurs sont encore loin d’un accord sur l’ampleur de la baisse des salaires nécessaire pour réduire l’impact financier causé par la pandémie de coronavirus, les footballeurs affirmant que l’organisation veut qu’ils portent presque la moitié des pertes.

La ligue et le syndicat des joueurs négocient pour trouver des moyens d’atténuer les pertes qui pourraient atteindre près de 1 milliard d’euros (1,08 milliard de dollars) si la campagne ne peut pas reprendre en raison de la pandémie.