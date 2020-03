Ils demandent à la population des États-Unis de rester chez elle: ça va empirer

Aux États-Unis et dans le monde, le message est clair: restez à la maison. Les autorités fédérales ont averti que la situation aux États-Unis allait empirer cette semaine, alors elles ont demandé à leurs résidents de rester chez eux. Aux États-Unis, 10 États ont déjà ordonné à leurs habitants de rester chez eux, malgré le fait que le président Donald Trump n’a pas voulu rendre l’ordre national.

Alors que la pandémie de coronavirus continue de croître, les autorités américaines ont demandé à leur population de rester à la maison car la situation sera plus critique dans les prochains jours.

Les autorités fédérales ont averti lundi la population des États-Unis de rester chez elle, car “la situation va empirer cette semaine”, lorsqu’une personne sur trois dans le pays est déjà en détention pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, a rapporté Efe. .

“Je veux que les États-Unis comprennent que la situation sera mauvaise cette semaine. Nous avons vraiment besoin que tout le monde reste à la maison “, a déclaré le chirurgien général du pays, Jerome Adams, dans une intervention sur le programme” Today “à la télévision NBC.

"Je veux que l'Amérique comprenne que cette semaine ça va aller mal", les États-Unis Le chirurgien général Jerome Adams a déclaré lundi matin. Au moins sept États ont chacun plus de 1 000 infections confirmées du nouveau coronavirus.

“Il y a beaucoup de gens qui font la bonne chose, mais beaucoup pensent que cela ne peut pas leur arriver”, a-t-il ajouté.

La lutte contre le coronavirus s’est intensifiée à travers le pays, les effets de son expansion se faisant de plus en plus sentir dans les licenciements de travailleurs, la diminution des fournitures médicales dans les hôpitaux et les ordonnances de confinement des autorités locales.

Selon les derniers rapports non officiels, 35 225 Américains ont été infectés par le virus, faisant du pays le troisième au monde avec le plus grand nombre de cas, derrière la Chine et l’Italie, tandis que les décès s’élèvent à 471.

Lorsque des cas ont déjà été enregistrés à travers le pays, le gouvernement du président Donald Trump a activé la garde nationale dans trois des États les plus touchés: la Californie, Washington et New York, ce dernier avec près de la moitié de tous les cas, près de 17 000.

"Tu ne penses pas que les gens le prennent au sérieux?"

"Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font les bonnes choses, mais je pense que malheureusement nous découvrons que beaucoup de gens pensent que cela ne peut pas leur arriver."

Le rôle de la Garde nationale sera, en partie, d’exécuter les ordonnances de séquestration qui, outre la Californie, Washington et New York, affectent déjà la Louisiane, le Delaware, l’Ohio, l’Illinois, l’Oregon, le New Jersey et le Connecticut, dix États où vit environ un tiers de la population du pays. Et le message était pour tout le monde: restez à la maison.

Cette force de réserve qui opère dans chaque État et qui, selon Trump, sera placée sous les ordres des autorités locales, soutiendra également ces États dans la construction d’unités pour héberger les malades et garantira l’approvisionnement.

Un autre des effets qui inquiètent le plus les autorités est la détérioration économique que le confinement de la population provoque dans l’économie, avec l’effondrement de la consommation qui n’est autre que les nécessités de base, le licenciement des travailleurs et la chute qui s’ensuit. chute des bourses.