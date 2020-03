Ils demandent à leur population de rester à la maison

Le New Jersey demande à tous ses habitants de s’isoler pour arrêter le coronavirus. Le gouverneur du New Jersey a fait l’annonce de la lutte contre le coronavirus et a déclaré qu’il commencerait à postuler immédiatement. Près de 9 millions de personnes seront affectées par la mesure de lutte contre le coronavirus dans le New Jersey.

Le New Jersey est devenu le cinquième État à demander à ses résidents de rester à la maison pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus.

«Ce matin, j’ai signé un décret ordonnant à presque tous nos 9 millions d’habitants de rester chez eux. Nous devons aplanir la courbe et nous assurer que les résidents pratiquent la distanciation sociale », a annoncé le gouverneur Phil Murphy lors d’une conférence de presse samedi après-midi.

“Comme je l’ai déjà dit, nous ne pouvons plus maintenir un sens des affaires comme toujours pendant cette urgence … Tout comme ce n’est pas le moment de paniquer, il est temps d’être intelligent, proactif, transparent et agressif”, a ajouté le gouverneur, après examen. Newsweek.

RUPTURE: Je viens de signer un décret ordonnant à presque tous les résidents de RESTER À LA MAISON.

TOUS les rassemblements sont annulés.

TOUS les commerces de détail non essentiels doivent fermer indéfiniment leurs magasins physiques au public à partir de 21 h 00. ce soir.

Plus: https://t.co/JW1q8awGh7 pic.twitter.com/fmElyFwNtf

– Gouverneur Phil Murphy (@GovMurphy) 21 mars 2020

«En vertu de ce décret, toutes les réunions sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Cela signifie qu’il n’y a pas de mariages, de services en personne ou de fêtes… Tout endroit où les gens se rassemblent est un endroit où le coronavirus peut être transmis », a-t-il averti.

Les résidents du New Jersey peuvent quitter leur domicile dans certaines circonstances, car «l’ordonnance prévoit certaines exceptions, telles que l’obtention de biens ou de services essentiels, la recherche de soins médicaux, la visite d’une famille proche ou d’amis, le fait de se rendre au travail ou de participer à des activités de plein air gratuit »en solo, selon le site Web du centre d’information du New Jersey COVID-19.

Murphy a également dit à ceux qui avaient des maisons sur la côte de Jersey de rester dans leurs résidences principales, citant que l’infrastructure de soins de santé dans la région n’était pas construite pour gérer l’afflux de personnes infectées.

“De plus, j’ordonne à tous les commerces de détail non essentiels de fermer indéfiniment leurs magasins physiques au public à partir de 9 heures ce soir (samedi)”, a déclaré Murphy.

“Seules les entreprises essentielles à notre réponse peuvent rester physiquement ouvertes au public”, a-t-il déclaré.

Les marchés alimentaires, les pharmacies et les magasins de fournitures médicales peuvent rester ouverts, ainsi que d’autres magasins de détail. La liste complète des entreprises qui peuvent rester ouvertes peut être consultée sur le site Web du gouvernement du New Jersey.

L’État compte actuellement 1 327 cas confirmés de COVID-19 et 16 décès, selon le tableau de bord COVID-19 du New Jersey.

L’annonce de Murphy est intervenue quelques jours après que le maire de Hoboken a émis des recommandations similaires à la ville, qui seront désormais mises en œuvre en raison de la participation du gouvernement de l’État.

“Nous ne prenons pas ces mesures à la légère, et nous ne les prenons pas facilement”, a déclaré Murphy au sujet de la façon dont son nouvel ordre exécutif affectera les petites entreprises. «Nous savons que cela ne fera qu’ajouter de la douleur à un moment où ils souffrent déjà incommensurablement. Mais nous devons prendre cette mesure pour protéger nos résidents. “

En outre, l’annonce du New Jersey intervient également après que la plus haute responsable de la santé publique de l’État, Judith Persichilli, a émis un avertissement sévère selon lequel “tout le monde” serait éventuellement infecté par le coronavirus, a rapporté NJ.com.