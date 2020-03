Ils dénoncent l’arrestation du journaliste vénézuélien Darvinson Rojas à Caracas | La société

Le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP) et d’autres instances ont dénoncé l’arrestation du journaliste vénézuélien Darvinson Rojas, qui a été expulsé de son domicile samedi soir par un groupe de responsables de la Force d’action spéciale (FAES) de la Police nationale bolivarienne (PNB).

“L’arrestation de Darvinson Rojas a été effectuée par une quinzaine de responsables armés et cagoulés qui ont en outre arrêté Jesús Rojas et Mirian Sánchez, parents de Darvinson. Ils ont pris des ordinateurs et des téléphones portables et ont battu M. (Jesús) Rojas”, a déclaré le SNTP sur Twitter. .