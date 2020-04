Ils disent à Toni Costa que sa “vieille dame potelée” le garde et il répond

Ils appellent Toni Costa d’Adamari López «entretenu» finit par éclabousser et ils l’appellent «vieille dame potelée». Ses fans défendent le couple de ces commentaires cruels

En période de quarantaine, de nombreux parents ont dû rester à la maison avec leurs enfants.

C’est le cas de la danseuse Toni Costa qui a écrit sur Instagram: “Si tu restes à la maison… ..il est évident que j’allais être maquillée par ma belle fille… @alaia. Je veux plus de parents qui passent par le même pour télécharger leurs photos pour voir comment ça s’est passé, tag me @toni pour le voir hehehehe »

Le commentaire était accompagné d’un clip drôle dans lequel il apparaît avec ses lèvres et un maquillage pour les yeux résultant de quelques minutes de jeu avec sa petite fille.

De façon inattendue, une internaute se faisant appeler Ailine a écrit: “C’est comme ça que ça ne marche pas et est gardée par la vieille dame potelée.”

L’accusation a non seulement dénigré son partenaire, le présentateur Adamari López, mais l’a qualifié de «maintenu».

Ensuite, Toni Costa a brisé le silence et a décidé de répondre comme jamais auparavant: “hahahaha que pouvez-vous attendre de” quelqu’un “COWARD qui utilise un profil pour supprimer la haine et l’amertume qu’il porte dans son cœur et son visa … Quelle honte vous donnez … “

Toni Costa répond et les gens les soutiennent

Il n’y aurait pas de scandale, plus de 600 personnes en moins de 24 heures ont répondu durement à la personne dans le commentaire.

“Quel commentaire, tu manques de bon sens”, “elle souffre misérable, au moins elle a plus qu’assez pour le soutenir si elle veut, il ne te suffit guère de payer le loyer, pauvre racaille”, “comme tu es pathétique. Vous imbécile misère humaine »,« quelle honte vous vous sentez plutôt désolé d’avoir tant de poison sur vous »,« Et ça vous fait mal. Vivez et laissez vivre amer. »Ils ont dit.

D’autres ont indiqué qu’il ne l’avait fait que pour attirer l’attention: «prenez vos 5 minutes de gloire», «à la recherche de ses 3 minutes de gloire pour quelqu’un haï ou haï qui n’a rien à faire».

“Comme votre commentaire est dégoûtant, vous pouvez voir que vous avez un cœur de pierre. Une personne malheureuse… ils inspirent un amour de famille pur ce que vous semblez n’avoir jamais eu »,« C’est ce qu’on appelle l’envie. Mon Dieu, si tu veux mieux faire taire ces commentaires, tu es sûrement amer »,« Et qu’est-ce que ça t’affecte? pour défendre Toni Costa.

“Il se cache dans de faux récits parce qu’ils ont honte de leurs propres opinions. Comme c’était laid. Une envie évidente enlève la paix. Toni ignore les méchants », ont-ils conseillé au danseur.

Rosy Guevara a été plus directe et a seulement dit: “Comment bien répondu … envoyez-les à m …”

Certains ont même fini par «attraper» le coronavirus au milieu de la question: «Je devrais vous donner covid19 Dieu me pardonne, afin qu’il cesse d’être si mauvais», «Je pense que covid-19 tue les mauvaises personnes», «De ce qu’il y a dans le cœur la bouche parle, réfléchit, médite, il semble que la quarantaine ne lui sert rien! ».

Et bien que les choses se soient un peu décalées, certains se sont concentrés sur l’essence de la vidéo: Alaia maquillant son père.

“Magnifique. Mais la vérité est que vous êtes un excellent père. Dieu sait ce qu’il fait. “,” Toni tu es très spécial avec ta belle princesse et sa femme qui est une belle mère. Dieu vous protège et vous bénisse toujours, “Grande Toni, père du premier”, “Cela fait un bon père @ toni des choses dont on se souviendra pour toujours”, a applaudi le danseur pour être un bon père.

Alors que Luzdary Villada commentait la petite fille: “Alaia belle, tu as laissé ton père beau hehehehe.”

“Ils étaient super”, “La belle Alaia maquillant son papa”, “Tu étais très beau @toni”, d’autres adeptes se sont amusés.

