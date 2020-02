Ils disent ‘fellito’ à Larry Hernández et Kenia Ontiveros n’est pas sauvé

Kenia Ontiveros partage une photo avec son mari, Larry Hernández, sur son compte Instagram. On lui dit qu’elle “est tombée” et qu’elle n’est pas sauvée. La publication compte plus de 30 000 likes, dont Chiquis Rivera.

Kenia Ontiveros a surpris ses abonnés Instagram en téléchargeant une photo sur son compte officiel dans laquelle elle est accompagnée de son mari, le chanteur Larry Hernández: «Regardez qui est de retour! 😉

@larryhernandez », a écrit la femme d’affaires.

Les commentaires ont été immédiats, bien que Larry Hernández n’ait pas très bien résisté: “Oh, que Larry est vraiment court!”, Dit l’un des utilisateurs; pour Kenya Ontiveros, il y a eu aussi des réactions: “et elle n’est pas loin derrière 😂😁😂😂”.

D’autres adeptes du couple se sont exprimés de la même manière: “NACO THE Dwarf”, “That naco hat”, “Larry’s nails hahaha”, “Haha il semblerait que la main du Kenya soit la main de Larry”.

D’un autre côté, un utilisateur n’était pas très satisfait de l’apparence du partenaire de Larry, Kenya Ontiveros. “Ce maquillage ne lui avait pas l’air bien, son visage était très grand.”

«Les deux ont l’air très beaux et forment un très joli couple, mais @keniaontiverosoficial vous devriez laisser plus naturel sur vos visages ou gestes dans chaque photo, vous n’avez pas besoin d’arrêter la bouche, car vous êtes déjà très beau, ainsi que Larry, plus naturel sourire et tout cela, sans trop montrer pour une photo, donc même transmettre plus de réalité à la photo et ne pas avoir à faire la photo parfaite, rappelez-vous que les meilleures photos sont celles qui sortent des plus inattendues … c’est mon humble avis, salutations “

Un internaute n’a pas oublié la nouvelle apparition de Larry Hernández dans ses dents: “Vous avez déjà mis le nouvel épi, ne pensez même pas à monter sur ce clic de vélo car il vous laisse encore plus laid.”

Bien que d’autres utilisateurs aient également profité de Kenia Ontiveros a téléchargé cette photo pour dédier de beaux mots: “Quelle belle femme, ta grossesse réglée, tu es plus belle.”

Un autre adepte a dit: “Vous êtes toutes les deux magnifiques, j’aime les chansons de Larry”, tandis qu’une femme a écrit: “Super beau, beau couple, belles petites étoiles”

«Ils sont un excellent exemple que l’amour peut tout faire», «Si beau Kenya, ressemble à une poupée», «C’est mon partenaire qui change ma vie tous les jours, ils me font toujours sourire, félicitations», «Les 2 moi les aime, ils ont l’air super bons et très heureux, salutations.

Il y a quelques heures, Kenia Ontiveros a partagé une image dans laquelle elle montre que sa grossesse est très avancée, vêtue d’une robe rouge très moulante.

La publication compte plus de 60 000 likes et commentaires de toutes sortes:

“Beau ventre”, “Tout simplement magnifique, tu es très belle et ce que les gens disent de mal sur toi, ignore-les”, “Je ne peux pas porter de talons enceintes, ça fait mal.”

Plusieurs conviennent que la femme de Larry Hernández aura un garçon sympa: “Kenya, ce ventre ressemble à un enfant, tu es très nalgona”, “Kenya, tu as un bébé ventre, bénédictions toujours”, “Tu vas avoir un bel enfant”, ” Tu es magnifique, mais je pense toujours que c’est un enfant. »

Certains de ses admirateurs ne partagent pas la même opinion: “Ce bébé va être génial … maintenant je te regarde avec plus de ventre, Kenya”, tandis qu’un autre utilisateur était le plus effusif: “Plus de goodie tu ne peux pas être, wow, jusqu’à enceinte, bébé, tu es belle. “