Ils disent “oint par Dieu” et en tuent 7 au Panama

EL TERRÓN, Panama (AP) – Trois bibles, un guiro, un tambour, une maraca et deux bouquets de roses sont les témoins silencieux qui restent devant l’autel en bois d’une galerie où les rites ont été accomplis.

Hormis les restes de vêtements brûlés abandonnés dans l’herbe, à quelques mètres du hangar, rien ne nous permet de savoir qu’un massacre s’est produit ici; que sept vies – dont celles de cinq enfants et d’une femme enceinte – ont été emmenées ici par des hommes qui ont dit qu’ils étaient “oints de Dieu” et qu’ils devraient punir les non-croyants.

Dans un champ d’une montagne isolée dans les Caraïbes panaméennes, où pour y arriver, vous devez prendre un bateau qui prend plus d’une heure de la ville la plus proche, puis marcher au moins une autre heure, le hangar au toit de roseaux et certains des planches de bois qui, en tant que murs, protègent l’autel de fortune et reçoivent quiconque avec une légende manuscrite et des fautes d’orthographe: «Églises de Dieu. Pont de Salbasión ”.

C’est le siège d’une secte qui se faisait appeler “Nouvelle Lumière de Dieu” et dont il y a quatre jours le monde en avait connaissance après la découverte de sept corps dans une tombe éloignée de son temple de fortune. Ce jour-là, ils ont également sauvé 14 autres personnes qui étaient attachées et ont arrêté plusieurs membres de la secte.

La tragédie a secoué le Panama et, en particulier El Terrón, la communauté où les près de 300 Indiens Ngabé Buglé qui y vivent ont vu comment il y a quelques mois certains de leurs voisins ont rejoint ce culte. Ce qui s’est passé il y a quelques jours était un sacrifice et a presque mis fin à une famille entière.

Le groupe a tué, après les avoir torturés, l’épouse et cinq jeunes enfants de Josué González. Deux autres de ses enfants ont été sauvés. Et ce qui a le plus secoué l’homme et la communauté, c’est que parmi les responsables se trouvent son père, le grand-père des mineurs et quelques-uns de ses frères.

“C’est une tragédie trop grave à laquelle nous ne nous attendions pas”, a-t-il dit, pleurant presque la plus haute autorité indigène d’El Terrón, Evangelisto Santo, tandis que certains villageois se sont réunis vendredi à l’école pour trouver plus d’informations.

Neuf autochtones du village ont été arrêtés et inculpés de divers délits, dont des meurtres aggravés.

Le groupe avait fonctionné pendant un certain temps normalement, jusqu’aux événements terroristes enregistrés ces derniers jours, selon Santo.

Les autorités judiciaires ont indiqué que tous les détenus étaient des autochtones du village, y compris le grand-père des mineurs. Les villageois ont assuré à l’Associated Press que la secte était principalement composée d’une famille connue dans le village et ayant des liens de sang directs ou étroits avec de nombreux membres de la communauté. Par conséquent, les gens sentaient que la tragédie les touchait tous d’une manière ou d’une autre.

Mais plus à Joshua, car selon les villageois son père et certains frères faisaient partie de la secte, un rapport que les autorités judiciaires n’ont pas corroboré.

“Dans la logique des sacrifices religieux dans certains cultes extrémistes, il n’y a pas de plus grande preuve de foi que de donner la vie d’un être cher ou d’une famille”, a déclaré samedi à l’AP Andrew Chesnut, professeur d’études religieuses à la Virginia Commonwealth University. “Les parents de cette famille indigène qui n’ont pas vomi leurs démons supposés ont été considérés comme des cas perdus qui ont dû être éliminés afin de sauver les autres parents qui avaient lancé leurs démons.”

Aucune querelle n’était connue parmi ces proches, et les villageois ont déclaré qu’il y avait eu une coexistence pacifique dans une communauté principalement de croyances catholiques, où les gens survivent à la culture du manioc, du riz.

Dans le village, sur une cinquantaine de maisons majoritairement de toit en palme et de mur de planches, il y a une grande cabane où les catéchistes enseignent parfois la religion catholique ou un prêtre vient sporadiquement pour officier une messe, a expliqué le chef de clan.

Le temple de la secte est situé dans une zone relativement éloignée des huttes communautaires. Ces derniers jours, certains de ses membres – deux frères de Josué, selon les villageois – se sont proclamés prophètes et “oints de Dieu” pour sacrifier les non-croyants et même effacer la communauté isolée de la carte.

Le Torreón est au milieu des montagnes et les villageois doivent marcher des heures sur des routes étroites et boueuses au milieu de la jungle ou chercher quelqu’un pour les transférer dans des bateaux par une rivière de pierres glissantes vers les villages les plus proches où il y a de la lumière électricité, téléphones, présence policière et centres de santé.

“Cette tribu indigène vit dans une pauvreté extrême et a subi de nombreuses invasions de ses terres, ce qui a créé un contexte socio-religieux propice au fanatisme religieux”, a déclaré Chesnut.

Les villageois disent qu’ils ont ignoré ce qui se passait dans la cuisine et dans deux huttes de paille où les rites étaient pratiqués, qui est situé à plus de 500 mètres de celui qui dessert les croyants du catholicisme et de l’école primaire. Ce “temple” est atteint par une route boueuse et au milieu de l’herbe.

“Les gens dansaient et chantaient et personne n’a prêté attention parce que nous savions que c’était quelque chose qu’ils étaient en présence de Dieu”, a déclaré le chef cacique Santo. “Et il est apparu alors que Satan est entré dans chacun d’eux et a commencé à attaquer les gens”, a-t-il ajouté.

Les membres de la secte ont placé des feuilles de bananier autour de la cuisine pour que les gens qui passaient par une route voisine ne voient pas les rites.

“Personne ne s’y attendait”, a déclaré Santo, faisant allusion au fait qu’il était torturé et tué dans ce culte. «Quand quelqu’un va à l’église pour prêcher la parole de Dieu, c’est parce qu’il va chercher le salut pour le monde. Personne ne prend de précautions pour que quelque chose puisse arriver à la recherche de Dieu. »

Mais les villageois ont commencé à s’alarmer lorsque trois indigènes se sont échappés de l’endroit le week-end avec des brûlures et, bien plus mardi matin, lorsque d’autres ont vu les membres de la secte déplacer des cadavres nus vers un cimetière éloigné au milieu des sous-bois. Lundi soir aurait été les sacrifices.

Diomedes Blanco, un villageois de 27 ans qui accompagnait des membres des forces publiques pour secourir les 14 Indiens mardi après-midi, a assuré à l’AP que deux frères Joshua lui avaient précédemment dit ce jour-là qu’ils avaient reçu un message de “Jéhovah” pour exterminer toutes les familles du village qui ne croyaient pas en Dieu.

“Les agresseurs, les criminels se faisaient passer pour des prophètes”, a expliqué Blanco. “Ils disent que Dieu est descendu du ciel, qu’ils l’ont vu, qu’il les a oints, ainsi fut le processus.”

Jeudi, alors qu’un juge de Bocas del Toro – juridiction à laquelle appartient El Terrón – a accusé les neuf détenus d’homicide aggravé, certains villageois se sont rassemblés au siège de l’école, qui est fermée pour la période de vacances, y compris une femme indigène avec un bébé d’un mois.

“C’est très difficile”, a déclaré la femme qui s’est seulement identifiée comme Eulalia.

La plupart des villageois sont restés chez eux depuis la nuit dernière, ils ont veillé au cas où il y aurait un adepte de la secte, selon le cacique Santo. Vendredi, ils étaient plus calmes car quatre unités des forces publiques sont arrivées.

La police avait demandé de ne pas s’approcher du lieu de culte car l’enquête se poursuivait. Mais en marchant, il y a des tongs sur la route qui sont supposés être parmi les sauvés ou ceux qui ont réussi à s’échapper le week-end ont brûlé.

“C’était le lieu des événements”, a déclaré le villageois blanc à l’AP. «Comme vous le voyez ici, tout le bordel. Tout jeté, les vêtements des victimes, la nourriture des agresseurs. Ici, nous voyons les vêtements des morts, ils ont été emmenés au cimetière sans robes, nus. C’est là qu’ils ont été brûlés. »

Trois bibles ont été conservées sur le plancher en bois de l’autel, l’une ouverte et avec un stylo noir sur les pages, parmi lesquelles plusieurs versets ont été lus, dont “Samgar libère Israël des Philistins et celui de” Déborah et Barak défaite à Sisera. “

En plus du tambour et du güiro, il y avait un accordéon sur un tabouret à l’intérieur de la galerie utilisé par les membres de la secte pour animer leurs rites avec de la musique et du chant.

Pour Chesnut, l’expert de l’Université Virginia Commonwealth, la secte semble être un “culte syncrétique” qui défend un “méli-mélo de croyances unies” avec le pentacostalisme en son cœur, mais aussi des éléments de croyances indigènes et même la philosophie de la nouvelle C’était ou un nouvel âge.

“Après ce que nous vivons cette semaine, ce n’est plus pareil”, a expliqué le chef. «Désormais, les gens doivent vivre avec des précautions. D’une tragédie, l’autre peut sortir, que Dieu nous protège. »