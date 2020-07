Ils donnent de mauvaises nouvelles sur l’actrice mexicaine

Cecilia Romo souffre d’une crise cardiaque quelques jours après sa libération L’actrice mexicaine a été libérée il y a quelques jours Sa fille a demandé des prières pour récupérer

Quelques jours seulement après la libération de Cecilia Romo, l’actrice mexicaine a dû rentrer à l’hôpital ce samedi en raison d’une crise cardiaque, a confirmé sa fille, Claudia Romo.

«Je suis à Médica Sur en cas d’urgence, ma maman fait un arrêt cardiaque. S’il vous plaît, priez avec moi », a déclaré sa fille Claudia dans une histoire Instagram.

« Ceci Romo veut garder la vie et j’ai besoin que tout le Mexique prie pour Ceci Romo, aidez-moi s’il vous plaît », a ajouté sa fille désespérément à travers son histoire Instagram.

Jeudi, l’actrice de la série « Silvia Pinal, Frente a Ti » a été libérée pour poursuivre son traitement à domicile, après avoir passé trois mois dans un hôpital du sud de Mexico en raison de complications du coronavirus.

Claudia a partagé via Instagram une série de photographies de la façon dont l’actrice a été diplômée de l’hôpital et installée dans une maison qui a été conditionnée pour son rétablissement.

« Je ne peux pas commencer à expliquer à quel point cela a été difficile émotionnellement et financièrement pour toute la famille. Si nous sommes clairs sur quelque chose maintenant, c’est que Ceci Romo a encore beaucoup à donner, beaucoup à partager et nous avons beaucoup à apprendre d’elle. »

« C’est pourquoi vers la fin de l’année, nous allons publier son livre, si pendant ces 90 jours cette histoire vous a donné quelque chose, aidez-nous et achetez en prévente ici https://www.ceciromoeditorialutrilla.com/preventa/ », a indiqué Claudia. la mise en réseau.

Crise cardiaque de Cecilia Romo: il quitte l’hôpital, mais son visage «gâché»

Après 90 jours de lutte contre le coronavirus, Cecilia Romo a quitté l’hôpital et est rentrée à la maison.

Sur le compte Instagram officiel du programme Ventaneando, une vidéo a été partagée montrant le moment exact de l’arrivée de l’actrice mexicaine Cecilia Romo chez elle.

Pedro Sola, l’un des chauffeurs de Ventaneando, a déclaré que pour Claudia Romo, fille de l’actrice mexicaine et qui a partagé ces images avec le programme, il était très difficile de vivre la maladie de sa mère à longue distance, en plus d’avoir à partir ses enfants pour l’accompagner.

« Ce sont des miracles vivants », a déclaré Pedrito Sola, comme on le voit lorsque le personnel médical laisse Cecilia Romo chez lui après 90 jours de lutte contre le coronavirus.

Dans une réunion émotionnelle entre mère et fille, on le voit quand ils se tiennent par la main, car plus tard, le personnel médical laisse l’actrice mexicaine Cecilia Romo dans son lit.

« Quelle joie, félicitations Cecy Romo, Dieu continue de te bénir », « Quel plaisir cela me fait, vraiment, merci Dieu et que tu veuilles vivre et que tu as élevé une grande fille », « Que Dieu te bénisse, Cecy Romo », « Tous le meilleur pour eux « , » Quelle joie « , » Félicitations et dans mes prières ce soir « , » Un miracle, des bénédictions « , » Dieu merci, quelle force et guerrière, Dieu continue de la protéger « , ont exprimé certains utilisateurs après pour voir ces images.

