Ils envisagent de déménager dans ce manoir (PHOTOS)

Le prince Harry et Meghan Markle envisagent d’acheter un manoir de Malibu de 7 millions de dollars avec une piscine et un court de tennis. Robert Downey Jr. et Caitlyn Jenner seraient leurs nouveaux voisins. Ils ne seraient qu’à 30 miles de la mère de Meghan, Doria, 63 ans, et à proximité d’Hollywood pour d’éventuelles affaires.

Harry et Meghan cherchent un endroit où vivre lorsque le compte à rebours «Megxit» se terminera le 31 mars de cette année … et il semble qu’ils aient un manoir de 7 millions de dollars en vue, selon le Daily Mail.

Assez d’espace pour eux et le petit Archie! Il dispose de cinq chambres et dispose également d’une piscine et d’un court de tennis et de nombreux terrains supplémentaires.

La maison en question ne serait qu’à 30 miles de sa mère Meghan, Doria, 63 ans, à Windsor Hills.

En principe, on pensait que les ducs de Sussex partageraient leur temps entre le Royaume-Uni et le Canada. Mais maintenant, il y a des rapports selon lesquels le couple est impatient de déménager en Californie, où ils seraient près de la mère de Meghan, Doria Ragland, Silicon Valley et Hollywood.

Le manoir qu’ils envisageraient maintenant appartenait à la star de Baywatch David Charvet et à sa femme Brooke Burke et serait très proche de nombreuses célébrités hollywoodiennes, dont Robert Downey Jr, Mel Gibson, Dick Van Dyke et Caitlyn Jenner.

En fait, le mois dernier, Caitlyn Jenner a déclaré à Loose Women qu’elle avait entendu dire que le Sussex cherchait une maison à Malibu.

La star de Keeping Up With The Kardashians a déclaré qu’Harry et Meghan “avaient probablement mis beaucoup de temps à prendre un recul aussi radical par rapport à leurs fonctions royales”, mais, a-t-il ajouté, “cela a dû être” très difficile “pour l’actrice.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait qu’il allait se passer ensuite avec le couple, il a répondu: «Je ne peux pas prédire, car j’ai essayé d’élever notre famille royale aux États-Unis. Il était probablement très difficile pour Meghan d’entrer dans la famille royale. »

«Ce fut un grand choc pour elle, elle en avait probablement assez. Bon pour eux, nous verrons comment ils font. J’ai entendu dire qu’ils cherchaient une maison à Malibu. Ça a dû être dur. Tout le monde mérite d’être heureux. “

En plus du glamour, Malibu offre au couple un accès facile à Hollywood, ce qui est pratique pour Harry et Meghan, car ils renoncent à des offres potentielles de films et de télévision comme Netflix et Disney.

Il a été révélé hier que le Sussex prendrait officiellement sa retraite le 31 mars et fermerait ses bureaux au palais de Buckingham. À partir de ce moment-là, ils ne seront plus membres de la royauté et il ne leur restera plus que six engagements à remplir avant la fin du «Megxit».

Leur dernier engagement devrait être le 9 mars, lorsqu’ils se joindront à la reine à l’abbaye de Westminster pour commémorer la Journée du Commonwealth.

