Ils imposent des amendes pour violation des règles de distanciation sociale

Les responsables de New York pourront désormais infliger des amendes à ceux qui ne respectent pas les règles de l’éloignement social. Le maire de New York a annoncé les amendes dans le but de freiner davantage la propagation du nouveau coronavirus. Les amendes à New York se situeraient entre 250 $ et 500 $.

La crise de la pandémie de coronavirus a maintenant contraint les autorités de New York à infliger des amendes à ceux qui violent les règles de l’éloignement social.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que le temps des avertissements était venu. Les personnes qui ignorent les règles de distanciation sociale seront désormais condamnées à une amende, a rapporté ABC 7 lundi.

Les amendes pour ceux qui enfreignent les règles du nouveau coronavirus à New York se situeraient entre 250 $ et 500 $.

Dans le métro, on demande aux gens d’attendre le prochain voyage si un train s’arrête et est bondé. Ils veulent également que les gens appellent le 311 lorsqu’ils voient des voitures bondées.

Les policiers répondront et iront inspecter immédiatement, a indiqué le média.

Nous sommes en guerre et les ventilateurs sont nos munitions.

Rejoignez-moi pour parler de la façon dont nous gardons les fournitures aux premières lignes et répondre aux questions de @ salma1680, Colleen de Washington Heights et @AmazeByEric.

Utilisez le hashtag #AskMyMayor pour continuer à poser vos questions, NYC! pic.twitter.com/OHBJvFvvTr

– Le maire Bill de Blasio (@NYCMayor) 29 mars 2020

En ce qui concerne les parcs et les terrains de jeux, la ville continue de surveiller ces zones.

Les autorités de New York démontent les équipements sportifs tels que les filets de basket-ball et les poteaux de football lorsqu’ils voient trop de gens les utiliser.

Le maire de New York a averti qu’il fermerait les terrains de jeux si nécessaire, car il est essentiel d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

«(Les officiers) donneront aux gens toutes les occasions de les écouter. Et si quelqu’un n’écoute pas, à ce stade, il mérite une amende. Et je ne veux pas infliger d’amende à des personnes qui éprouvent tant de difficultés financières, mais si elles n’ont pas encore reçu le message et qu’elles ne le reçoivent pas lorsqu’un officier les regarde droit dans les yeux et leur dit: “ Je ne veux pas leur infliger d’amende, mais si elles ne changent pas ce qu’ils font, je vais devoir le faire », eh bien, cette personne mérite alors l’amende», a déclaré De Blasio.

Coronavirus News: NYC pour infliger des amendes aux distanciations sociales https://t.co/UWKlXi2KtG pic.twitter.com/NvuXYsSayS

– Eyewitness News (@ ABC7NY) 30 mars 2020

ABC 7 a rapporté qu’un homme avait été arrêté à Gravesend samedi soir.

Des voisins ont appelé le 311 pour se plaindre qu’il y avait des gens qui buvaient et jouaient dans un club qui, de l’extérieur, semblait fermé.

Les agents ont trouvé une douzaine de personnes à l’intérieur. Ainsi, un homme identifié comme Vasil Pando a été arrêté et fait maintenant face à diverses accusations, y compris une conduite imprudente.

Il s’agit de la première arrestation en vertu du décret exécutif du maire de New York, qui a déjà mis en garde contre des amendes qui violent les règles de distanciation sociale.

Près de 900 NYPD ont des coronavirus et près de 5 000 sont en congé

Environ 900 agents du Département de police de New York (NYPD) ont été testés positifs pour COVID-19 et près de 5 000 sont en arrêt maladie, selon le corps annoncé dimanche, qui a déjà perdu trois de ses membres à cause du virus.

Les autorités s’attendent à ce que le nombre de cas confirmés continue d’augmenter dans les prochains jours, selon le chef du NYPD, Dermot Shea, qui a accompagné le maire Bill de Blasio lors d’une conférence de presse, a rapporté Efe.